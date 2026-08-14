Звезда "Квартала" разводится с женой на фоне слухов об изменах (фото)

Украинский актёр, ведущий и звезда "Лиги смеха" Виктор Гевко официально разводится с женой Натальей после слухов о её изменах.

Об этом стало известно из открытых реестров на сайте Тернопольского городского районного суда. Сами Наталья и Виктор пока не прокомментировали своё решение.

Виктор Гевко разводится

Истцом указана женщина, а ответчиком — актер. Рассмотрение дела назначено на 17 августа.

Хотя супруги официально не объявляли о своём решении расстаться, из социальных сетей Натальи видно, что они, судя по всему, уже некоторое время не жили вместе. Жена Гевка делится снимками из своей жизни и отдыха, а фотографии с артистом давно не появляются.

Семейные проблемы этой пары привлекали внимание ещё несколько лет назад. В частности, в 2020 году в сети появилась информация о том, что Виктора Гева возле его дома избил бывший футболист ФК "Тернополь" по имени Игорь. Тогда в сети писали, что Игорь — любовник жены Виктора. Актер тогда не комментировал эту информацию. Прошло четыре года после инцидента, когда Слава Дёмин решил поинтересоваться, была ли всё-таки супружеская измена, на что звезда сериала "Однажды под Полтавой" ответил неоднозначно.

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Виктор Гевко с женой и сыном Фото: Instagram

"Слушай, тогда были выборы, и там писали всё, что угодно. Там была и припаркованная машина, и… Там такое творилось. Это такой период. Что там только не писали", — сказал Гевко.

Связано ли решение этой пары с событиями прошлых лет — неизвестно.

Гевко женился на Наталье Рыбак в 2012 году. Женщина работала менеджером в туристической компании Fantastic Travel. В 2017 году у пары родился сын.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Виктор Гевко заявил, что его брат, народный депутат, допустил банальную ошибку, из-за которой "раздули" скандал.

Артист публично ответил на вопрос, действительно ли в 2020 году ему изменила жена.

Напомним, ранее мы писали, что актер рассказал подробности расследования ДТП со смертельным исходом, в котором подозревают его брата.