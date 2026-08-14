Зірка "Кварталу" розлучається з дружиною на тлі чуток про зради (фото)

Український актор, ведучий і зірка "Ліги сміху" Віктор Гевко офіційно розлучається з дружиною Наталією після чуток про її зради.

Про це стало відомо з публічних реєстрів на сайті Тернопільського міськрайонного суду. Самі ж Наталія та Віктор наразі не коментували свого рішення.

Віктор Гевко розлучається

Позивачкою зазначена жінка, а відповідачем — актор. Розгляд справи заплановано на 17 серпня.

Хоча подружжя офіційно не комунікувало своє рішення розійтися, із соцмереж Наталії видно, що вони, судячи з усього, певний час уже не жили разом. Дружина Гевка показує своє життя та відпочинок, а кадри з артистом давно не з'являються.

Сімейні проблеми пари привертали увагу ще кілька років тому. Зокрема, у 2020 році в мережі з’явилася інформація, що Віктора Гев поблизу його будинку побив колишній футболіст ФК "Тернопіль" на ім’я Ігор. Тоді в мережі писали, що Ігор — коханець дружини Віктора. Тоді актор не коментував цю інформацію. Після інциденту минуло чотири роки, коли Слава Дьомін вирішив поцікавитися, чи була все ж таки подружня зрада, на що зірка серіалу "Одного разу під Полтавою" відповів неоднозначно.

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Віктор Гевко з дружиною та сином Фото: Instagram

"Слухай, тоді були вибори і там писали все що хочеш. Там були і машина припаркована і… Там таке творилося. Це такий період. Що там тільки не писали", — сказав Гевко.

Чи пов'язане рішення пари з подіями минулих років — невідомо.

Гевко одружився з Наталією Рибак у 2012 році. Жінка працювала менеджеркою в туристичній компанії Fantastic Travel. У 2017 році в пари народився син.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Віктор Гевко заявив, що його брат-нардеп допустив банальну помилку, через яку "роздули" скандал.

Артист публічно відповів на запитання, чи дійсно у 2020 році йому зрадила дружина.

Нагадаємо, раніше ми писали, що актор розповів подробиці розслідування смертельної ДТП в якій підозрюють його брата.