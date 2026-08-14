Известная актриса и блогер с миллионной аудиторией выходит замуж: что известно о ее женихе (фото)

Популярная украинская актриса и блогерша Оля Шелби (Ольга Шевченко) поделилась радостной новостью о своей помолвке.

Звезда опубликовала в Instagram (@olya.shelby) романтические снимки с катера, на которых показала обручальное кольцо, и призналась, что они с любимым уже начинают подготовку к свадьбе.

Оля Шелби обручилась с Денисом Волосовым Фото: Instagram

За кого выходит замуж Оля Шелби

Выбором блогерши стал Денис Волосов — украинский предприниматель и основатель нескольких проектов.

Денис активно развивает направление искусственного интеллекта (создает бизнес с использованием AI-агентов), является основателем цифрового агентства и бизнес-клуба. Кроме того, он занимается производством и продажей ракеток для паддл-тенниса.

В своих социальных сетях Денис регулярно сообщает о помощи украинским военным. Он организует сбор средств и закупку техники для фронта — в частности, квадроциклов, автомобилей и кортежей для подразделений ВСУ на Донбассе.

Відео дня

Кто такая Оля Шелби

Оля Шелби (Ольга Шевченко) — известная украинская блогерша с миллионной аудиторией, певица и актриса. Всеукраинскую известность она приобрела благодаря роли Тани в подростковом телесериале "Школа". Сегодня Оля — одна из самых популярных инфлюенсерок страны, активно ведет блог о жизни, путешествиях, творчестве и стиле, объединяя вокруг себя миллионную аудиторию.

Оля Шелби сообщила, что выходит замуж Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Известная украинская актриса театра, кино и дубляжа Наталья Денисенко, которая 8 августа вышла замуж, опубликовала первые свадебные фото.

Украинская блогерша Даша Квиткова и футболист киевского "Динамо" Владимир Бражко официально поженились. Церемония бракосочетания прошла под открытым небом в романтической атмосфере.

Кроме того, певица, исполнительница хита "Прикутые" Кристина Христонько и блогер Игорь Розумяк расторгли помолвку. В конце 2024 года он сделал артистке предложение.