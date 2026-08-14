Відома акторка та блогерка-мільйонниця виходить заміж: що відомо про її нареченого (фото)

Популярна українська акторка та блогерка Оля Шелбі (Ольга Шевченко) поділилася радісною звісткою про свої заручини.

Зірка опублікувала в Instagram (@olya.shelby) романтичні світлини з катера, показавши облучку, та зізналася, що вони з коханим уже розпочинають підготовку до весілля.

Оля Шелбі заручилась з Денисом Волосовим Фото: Instagram

За кого виходить заміж Оля Шелбі

Обранцем блогерки став Денис Волосов — український підприємець та засновник кількох проєктів.

Денис активно розвиває напрямок штучного інтелекту (будує бізнес з AI-агентами), є засновником диджитал-агенції та бізнес-клубу. Окрім цього, він займається виробництвом та продажем ракеток для паделу.

У своїх соцмережах Денис систематично звітує про допомогу українським військовим. Він організовує збори й закупівлі техніки для фронту — зокрема квадроциклів, автомобілів та кортежів для підрозділів ЗСУ на Донбасі.

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Хто така Оля Шелбі

Оля Шелбі (Ольга Шевченко) — відома українська блогерка-мільйонниця, співачка та акторка. Всеукраїнську популярність вона здобула завдяки ролі Тані в підлітковому телесеріалі "Школа". Сьогодні Оля є однією з найпопулярніших інфлюенсерок країни, активно веде блог про життя, подорожі, творчість і стиль, об'єднуючи навколо себе мільйонну аудиторію.

Оля Шелбі повідомила, що виходить заміж Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Відома українська актриса театру, кіно та дубляжу Наталка Денисенко, яка 8 серпня вийшла заміж, опублікувала перші весільні фото.

Українська блогерка Даша Квіткова та футболіст київського "Динамо" Володимир Бражко офіційно одружилися. Церемонія шлюбу пройшла просто неба у романтичній атмосфері.

Крім того, співачка, виконавиця хіта "Прикуті" Христина Христонько та блогер Ігор Розумяк розірвали заручини. Наприкінці 2024 року він освідчився артистці.