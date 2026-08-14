Маму не пригласили: раскрыты подробности свадьбы Роналду (фото)

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес поженились без участия семьи футболиста и, по всей видимости, сообщили им об этом всего за 30 секунд до церемонии.

Пара заключила брак в своём новом особняке стоимостью 40 миллионов долларов недалеко от Лиссабона в присутствии всего лишь четырёх свидетелей и их детей. Об этом пишет Daily Mail.

Свадьба Роналду

Мать Криштиану, Долорес Авейра, и его трое братьев и сестер — Уго, Элма и Катя — не присутствовали на гражданской церемонии. Семья футболиста узнала, что он женится на своей девушке, всего за несколько минут до этого.

Газета "Jornal de Noticias" опубликовала копию свидетельства о браке этой пары, отметив, что на церемонии присутствовали лишь четверо свидетелей, а также их дети.

Португальская телеведущая Кристина Феррейра заявила, что отсутствие семьи футболиста в его важный день "вызовет проблемы".

Відео дня

Долорес, которой на протяжении многих лет приходилось опровергать заявления о плохих отношениях с невесткой, благословила союз звездной пары.

Вскоре после того, как они объявили о свадьбе, мама Роналду опубликовала смайлик в форме сердца под постом с обручальными кольцами. Сестра Криштиану, Катя, которая живёт в Бразилии, но на выходных поехала на родную Мадейру, чтобы встретиться с семьёй и друзьями, поступила точно так же.

Джорджина Родригес Фото: Из открытых источников

Свидетели и брачный договор

Сестра Джорджины Ивана, давний друг Криштиану Мигель Пайшао, а также испанская супружеская пара — Хосе Родригес Сангил и его жена Моника Гонсалес Мартинес — были единственными свидетелями.

Регистратор браков Мария Мануэль Феррейра де Кампус Фольядела де Оливейра приехала из северного португальского города Порту в Кашкайш, чтобы провести церемонию.

И звездная пара, которая поженилась ровно через год после объявления о помолвке в социальных сетях, решила сохранить свое добрачное имущество отдельно, несмотря на то, что они поженились после десятилетнего романа.

Год назад Роналду сделал предложение Джорджине Фото: Georgina Rodríguez/Instagram

Джорджина и Криштиану подписали брачный договор, определяющий режим их имущества, 10 августа, за день до церемонии в нотариальной конторе в Лиссабоне.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, блогерша Джорджина Родригес ответила на критику в связи со своим "лишним" весом.