Маму не пригласили: раскрыты подробности свадьбы Роналду (фото)
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес поженились без участия семьи футболиста и, по всей видимости, сообщили им об этом всего за 30 секунд до церемонии.
Пара заключила брак в своём новом особняке стоимостью 40 миллионов долларов недалеко от Лиссабона в присутствии всего лишь четырёх свидетелей и их детей. Об этом пишет Daily Mail.
Свадьба Роналду
Мать Криштиану, Долорес Авейра, и его трое братьев и сестер — Уго, Элма и Катя — не присутствовали на гражданской церемонии. Семья футболиста узнала, что он женится на своей девушке, всего за несколько минут до этого.
Газета "Jornal de Noticias" опубликовала копию свидетельства о браке этой пары, отметив, что на церемонии присутствовали лишь четверо свидетелей, а также их дети.
Португальская телеведущая Кристина Феррейра заявила, что отсутствие семьи футболиста в его важный день "вызовет проблемы".
Долорес, которой на протяжении многих лет приходилось опровергать заявления о плохих отношениях с невесткой, благословила союз звездной пары.
Вскоре после того, как они объявили о свадьбе, мама Роналду опубликовала смайлик в форме сердца под постом с обручальными кольцами. Сестра Криштиану, Катя, которая живёт в Бразилии, но на выходных поехала на родную Мадейру, чтобы встретиться с семьёй и друзьями, поступила точно так же.
Свидетели и брачный договор
Сестра Джорджины Ивана, давний друг Криштиану Мигель Пайшао, а также испанская супружеская пара — Хосе Родригес Сангил и его жена Моника Гонсалес Мартинес — были единственными свидетелями.
Регистратор браков Мария Мануэль Феррейра де Кампус Фольядела де Оливейра приехала из северного португальского города Порту в Кашкайш, чтобы провести церемонию.
И звездная пара, которая поженилась ровно через год после объявления о помолвке в социальных сетях, решила сохранить свое добрачное имущество отдельно, несмотря на то, что они поженились после десятилетнего романа.
Джорджина и Криштиану подписали брачный договор, определяющий режим их имущества, 10 августа, за день до церемонии в нотариальной конторе в Лиссабоне.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- СМИ узнали, кого из известных звезд пригласили на свадьбу Криштиану Роналду.
- В эти выходные тысячи поклонников футболиста прибыли на остров Мадейра, где, как сообщается, должна была состояться его свадьба.
Кроме того, блогерша Джорджина Родригес ответила на критику в связи со своим "лишним" весом.