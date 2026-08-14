Не запросили маму: розкрито подробиці весілля Роналду (фото)

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес одружилися без присутності родини футболіста, і, очевидно, повідомили їм про це лише за 30 секунд до церемонії.

Пара зв'язала себе узами шлюбу у своєму новому особняку вартістю 40 мільйонів доларів поблизу Лісабона лише перед чотирма свідками та їхніми дітьми. Про це пише Daily Mail.

Весілля Роналду

Мати Кріштіану Долорес Авейру та його троє братів і сестер Уго, Елма та Катя не були присутні на цивільній церемонії. Родина футболіста дізналася, що він одружується зі своєю дівчиною, лише за кілька хвилин до цього.

Jornal de Noticias опублікував копію свідоцтва про шлюб пари, заявивши, що були присутні лише четверо свідків, а також їхні діти.

Саме португальська телеведуча Крістіна Феррейра заявила, що відсутність родини футболіста на його великому дні "викличе проблеми".

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Долорес, якій протягом багатьох років доводилося спростовувати заяви про погані стосунки з невісткою, благословила союз зіркової пари.

Невдовзі після того, як вони оголосили про одруження, мама Роналду опублікувала смайлик у формі серця під постом з обручками. Сестра Кріштіану, Катя, яка мешкає в Бразилії, але на вихідних поїхала до рідної Мадейри, щоб зустрітися з родиною та друзями, зробила те саме.

Джорджина Родрігес Фото: З відкритих джерел

Свідки та шлюбний договір

Сестра Джорджини Івана, давній друг Кріштіану Мігель Пайшао та іспанська пара на ім'я Хосе Родрігес Сангіл та його дружина Моніка Гонсалес Мартінес були єдиними свідками.

Реєстраторка шлюбу Марія Мануель Феррейра де Кампус Фольядела де Олівейра приїхала з північного португальського міста Порту до Кашкайша, щоб провести церемонію.

І зіркова пара, яка одружилася рівно через рік після оголошення про заручини в соціальних мережах, вирішила зберегти своє дошлюбне майно окремо, незважаючи на те, що вони одружилися після десятирічного роману.

Рік тому Роналду освідчився Джорджині Фото: Georgina Rodríguez/Instagram

Джорджина та Кріштіану підписали дошлюбну угоду, яка визначає режим їхнього майна, 10 серпня, за день до церемонії в нотаріальній конторі в Лісабоні.

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Крім того, блогерка Джорджина Родрігес відповіла на критику через свою "зайву" вагу.