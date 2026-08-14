Александр Пономарев показал своего 19-летнего сына-копию (фото)

Украинский певец и композитор Александр Пономарев появился вместе со своим 19-летним сыном, которого тоже зовут Александр.

Народный артист Украины опубликовал в Instagram новое селфи.

Пономарев показал сына

"Сегодня прекрасный вечер… Сын дома", — написал Александр-старший.

Подписчики заметили, что юноша, сын Пономарева от бывшей жены Виктории Мартынюк, всё больше становится похожим на своего знаменитого отца:

"Как Саня становится похожим на папу! Раньше я видела больше маминых черт, но сейчас вы становитесь очень похожими. Особенно на старых фотографиях папы".

"Очень похожи! Сашу уже не узнала бы! Оба красавцы".

"Саша становится похожим на вас".

"Какой красивый сыночек".

Александр Пономарев с сыном Фото: Instagram

Личная жизнь Пономарева

Певец дважды был женат. Первой женой Пономарева стала продюсер Елена Мозговая, которая родила от него дочь Евгению. Также артист усыновил её старшую дочь — Зою.

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Во второй раз Александр женился на Виктории Мартынюк, которая родила от него сына Александра.

Недавно стало известно, что Пономарев уже несколько лет находится в отношениях, но не хочет показывать свою возлюбленную. Ходят слухи, что это концертный директор певца София, которая моложе его на 17 лет.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Александр Пономарев заинтриговал поклонников загадочным заявлением о новом этапе в жизни.

Певец впервые появился в компании своей новой возлюбленной — концертного директора Софии.

Украинская продюсерша Елена Мозговая откровенно рассказала, что её брак с Пономаревым распался из-за физического насилия, а она долгое время не могла говорить об этом публично.