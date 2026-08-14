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Александр Пономарев показал своего 19-летнего сына-копию (фото)

Александр Пономарев показал сына
Александр Пономарев | Фото: Instagram / ponomaryovoleksandr

Украинский певец и композитор Александр Пономарев появился вместе со своим 19-летним сыном, которого тоже зовут Александр.

Народный артист Украины опубликовал в Instagram новое селфи.

Пономарев показал сына

"Сегодня прекрасный вечер… Сын дома", — написал Александр-старший.

Подписчики заметили, что юноша, сын Пономарева от бывшей жены Виктории Мартынюк, всё больше становится похожим на своего знаменитого отца:

  • "Как Саня становится похожим на папу! Раньше я видела больше маминых черт, но сейчас вы становитесь очень похожими. Особенно на старых фотографиях папы".
  • "Очень похожи! Сашу уже не узнала бы! Оба красавцы".
  • "Саша становится похожим на вас".
  • "Какой красивый сыночек".
Александр Пономарев, сын
Александр Пономарев с сыном
Фото: Instagram

Личная жизнь Пономарева

Певец дважды был женат. Первой женой Пономарева стала продюсер Елена Мозговая, которая родила от него дочь Евгению. Также артист усыновил её старшую дочь — Зою.

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Во второй раз Александр женился на Виктории Мартынюк, которая родила от него сына Александра.

Недавно стало известно, что Пономарев уже несколько лет находится в отношениях, но не хочет показывать свою возлюбленную. Ходят слухи, что это концертный директор певца София, которая моложе его на 17 лет.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинская продюсерша Елена Мозговая откровенно рассказала, что её брак с Пономаревым распался из-за физического насилия, а она долгое время не могла говорить об этом публично.