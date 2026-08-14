Олександр Пономарьов показав 19-річного сина-копію (фото)

Український співак та композитор Олександр Пономарьов показався зі своїм 19-річним сином, також Олександром.

Народний артист України показав в Instagram свіже селфі.

Пономарьов показав сина

"Прекрасний сьогодні вечір… Син вдома", — написав Олександр-старший.

Підписники помітили, що юнак, син Пономарьова від колишньої дружини Вікторії Мартинюк, дедалі більше схожий на свого зіркового батька:

"Як Саня стає схожим на тата! Раніше я бачила більше маминих рис, але зараз — дуже стаєте схожими. Особливо на молодих світлинах тата".

"Дуже схожі! Не впізнала б вже Сашка! Красені обоє".

"Сашко стає схожим на Вас".

"Який красивий синочок".

Олександр Пономарьов із сином Фото: Instagram

Особисте Пономарьова

Співак двічі був одружений. Першою дружиною Пономарьова стала продюсерка Олена Мозгова, яка народила від нього доньку Євгенію. Також артист удочерив її старшу дитину — Зою.

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Вдруге Олександр одружився з Вікторією Мартинюк, яка народила від нього сина Олександра.

Нещодавно стало відомо, що Пономарьов декілька років перебуває у стосунках, але не хоче показувати кохану. Ходять чутки, що це концертна директорка співака Софія, яка молодша за нього на 17 років.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Олександр Пономарьов заінтригував прихильників загадковою заявою про новий етап у житті.

Співак уперше показався в компанії своєї нової коханої — концертної директорки Софії.

Українська продюсерка Олена Мозгова чесно розповіла, що її шлюб з Пономарьовим закінчився через фізичне насилля, а вона довгий час про це не могла говорити публічно.