Олександр Пономарьов показав 19-річного сина-копію (фото)
Український співак та композитор Олександр Пономарьов показався зі своїм 19-річним сином, також Олександром.
Народний артист України показав в Instagram свіже селфі.
Пономарьов показав сина
"Прекрасний сьогодні вечір… Син вдома", — написав Олександр-старший.
Підписники помітили, що юнак, син Пономарьова від колишньої дружини Вікторії Мартинюк, дедалі більше схожий на свого зіркового батька:
- "Як Саня стає схожим на тата! Раніше я бачила більше маминих рис, але зараз — дуже стаєте схожими. Особливо на молодих світлинах тата".
- "Дуже схожі! Не впізнала б вже Сашка! Красені обоє".
- "Сашко стає схожим на Вас".
- "Який красивий синочок".
Особисте Пономарьова
Співак двічі був одружений. Першою дружиною Пономарьова стала продюсерка Олена Мозгова, яка народила від нього доньку Євгенію. Також артист удочерив її старшу дитину — Зою.
Вдруге Олександр одружився з Вікторією Мартинюк, яка народила від нього сина Олександра.
Нещодавно стало відомо, що Пономарьов декілька років перебуває у стосунках, але не хоче показувати кохану. Ходять чутки, що це концертна директорка співака Софія, яка молодша за нього на 17 років.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Олександр Пономарьов заінтригував прихильників загадковою заявою про новий етап у житті.
- Співак уперше показався в компанії своєї нової коханої — концертної директорки Софії.
Українська продюсерка Олена Мозгова чесно розповіла, що її шлюб з Пономарьовим закінчився через фізичне насилля, а вона довгий час про це не могла говорити публічно.