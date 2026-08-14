Вы раньше о них не слышали: 5 самых красивых малоизвестных городков Европы (фото)

Несмотря на то, что летний отдых на Средиземноморье остается классикой, настоящая магия Европы заключается в её многовековой истории и старинной архитектуре, которую всё труднее найти за вывесками массового туризма. Если вы ищете аутентичные средневековые городки, сохранившие дух прошлого и ещё не заполоненные толпами путешественников, этот список из пяти секретных мест станет для вас идеальным путеводителем.

Пенедон, Португалия

Настоящая сказочная локация, о которой мало знают даже сами португальцы, не говоря уже об армии удалённых работников или британских туристов, которые каждое лето наводняют Порту. Если вы не против небольшого отклонения от маршрута из второго по величине города страны, этот маленький поселок встретит вас удивительным средневековым замком, который эффектно возвышается на скалистом выступе над гранитными домами и уютной площадью, пишет Travel off Path.

Окружающий его исторический центр — это мощеные улочки, старинные гранитные здания и настоящая рыцарская атмосфера. А главное украшение программы? Сельское мясо на гриле в местной Taberna Fornos do Rei. Это место дарит атмосферу сельской Португалии без толп Синтры, а поскольку оно расположено среди горных хребтов Бейра-Альта, его окружает дикая природа, а не снобистский экотуризм.

Відео дня

Вискри, Румыния

Если вы свернете с главной дороги недалеко от крепости Рупя в сторону поселка Дачия, то окажетесь в горной деревне Вискри. Первое, что вы увидите, — крепкие белые стены и оборонительные башни укрепленной церкви. Но стоит пройти через ворота, как вы окажетесь в мире, который, кажется, так и остался в XII веке.

Укрепленная церковь, входящая в список Всемирного наследия ЮНЕСКО — главная достопримечательность, но и вся деревня заполнена трансильванскими саксонскими домами в пастельных тонах вдоль грунтовых дорог, деревянных заборов и дворов с сеном. Повозки с лошадьми, скот и куры — это не искусственная реконструкция, а настоящая живая деревня. И интересный факт: хотя большинство туристов обходят это место стороной, король Великобритании Чарльз настолько любит Вискри, что даже приобрел здесь собственный дом.

Вискри, Румыния Фото: Unsplash

Висбю, Швеция

Скандинавия — это далеко не только Стокгольм или музеи ABBA. Город Висбю, расположенный на средневековом острове Готланд, гораздо живописнее, атмосфернее и спокойнее. Весь город внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и окружён исключительно хорошо сохранившимися каменными стенами, по которым, кстати, можно прогуляться.

Старый город — это настоящая капсула времени: мощеные улочки, цветущие домики, руины средневековых церквей и укромные дворики. Отличная идея для отдыха — заказать традиционную "фику" с гигантской булочкой с корицей в Sankt Hans Café, где садовая терраса выходит прямо на руины церкви Святого Ганса. И самое главное: этот средневековый город расположен на острове в Балтийском море, поэтому всего в нескольких минутах езды на велосипеде вас ждут пляжи и величественные известняковые утесы.

Пирги, Греция

Остров Хиос в Северо-Эгейском регионе расположен вдали от суеты Санторини и Миконоса. Он известен своими "мастиковыми деревнями" с каменными домами и семейными тавернами, но самой живописной из них является Пирги.

Это замысловатый лабиринт мощеных улиц и традиционных домов, украшенных сложными геометрическими узорами (ксеста). В 2026 году, когда большинство островов Эгейского моря переполнены, здесь все еще можно почувствовать спокойную и аутентичную греческую атмосферу. Находясь в Пирги, обязательно посетите церковь Святых Апостолов — удивительный византийский храм XIII–XIV веков с прекрасными старинными фресками.

Ле-Бо-де-Прованс, Франция

Вишенка на торте — крошечное средневековое поселение Ле-Бо-де-Прованс, которое выглядит так, будто цитадель просто высекли в скалистом холме. Сюда удобнее всего добраться на машине, особенно если вы едете по живописному маршруту из Сен-Реми-де-Прованс в Экс-ан-Прованс.

Расположенный над горным массивом Альпиль, этот городок встречает гостей камнями медового цвета, узкими улочками и захватывающими видами на весь Прованс. По выходным здесь бывает многолюдно из-за экскурсий из Авиньона или Арля, но если приехать в середине недели и остаться на ночь, вы будете делить эти старинные каменные улочки лишь с несколькими другими путешественниками и местными жителями. Это одно из тех редких мест, где пейзажи кажутся слишком прекрасными, чтобы быть реальностью.

Ле-Бо-де-Прованс, Франция Фото: Unsplash

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Женщина побывала почти в 40 странах мира: 5 вещей, которые она поняла за это время.

Жена Павлика похвасталась путешествием на круизном лайнере за 3600 евро.

Кроме того, Фокус писал о пяти странах, в которых находятся самые чистые пляжи в мире: здесь бирюзовая вода и незамусоренные побережья.