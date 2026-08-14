Ви не чули про них раніше: 5 найкрасивіших прихованих містечок Європи (фото)

Попри те, що літній відпочинок на Середземномор’ї залишається класикою, справжня магія Європи полягає в її багатовіковій історії та старовинній архітектурі, яку все важче знайти за вивісками масового туризму. Якщо ви шукаєте автентичні середньовічні містечка, що зберегли дух минулого і ще не заполонені натовпами мандрівників, цей список із п'яти секретних локацій стане для вас ідеальним путівником.

Пенедону, Португалія

Справжня казкова локація, про яку мало знають навіть самі португальці, не кажучи вже про армію віддалених працівників чи британських туристів, які щоліта заполоняють Порту. Якщо ви не проти невеликого відхилення від маршруту з другого за величиною міста країни, це маленьке селище зустріне вас дивовижним середньовічним замком, який ефектно височіє на скелястому виступі над гранітними будинками та затишною площею, пише Travel off Path.

Історичний центр, що його оточує — це бруковані вулички, старовинні будівлі з граніту та справжня лицарська атмосфера. А головна окраса програми? Сільське м'ясо на грилі в місцевій Taberna Fornos do Rei. Це місце дарує атмосферу сільської Португалії без натовпів Сінтри, а оскільки воно розташоване серед хребтів Бейра-Альта, його оточує дика природа, а не снобістський екотуризм.

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Віскрі, Румунія

Якщо ви звернете з основної дороги неподалік фортеці Рупя в бік селища Дачія, то потрапите до гірського села Віскрі. Перше, що ви побачите — міцні білі стіни та оборонні вежі укріпленої церкви. Але варто пройти крізь браму, і ви опинитеся у світі, який, здається, так і залишився в XII столітті.

Укріплена церква, що входить до спадщини ЮНЕСКО — головна окраса, але й усе село заповнене трансільванськими саксонськими будинками в пастельних тонах уздовж ґрунтових доріг, дерев'яних парканів та подвір'їв із сіном. Вози з конями, худоба та кури — це не штучна реконструкція, а справжнє живе село. І цікавий факт: хоча більшість туристів оминають це місце, король Великої Британії Чарльз настільки любить Віскрі, що навіть придбав тут власний будинок.

Віскрі, Румунія Фото: Unsplash

Вісбю, Швеція

Скандинавія — це далеко не тільки Стокгольм чи музеї ABBA. Місто Вісбю, розташоване на середньовічному острові Готланд, набагато мальовничіше, атмосферніше та спокійніше. Усе місто занесене до спадщини ЮНЕСКО та оточене винятково добре збереженими кам’яними стінами, якими, до речі, можна походити.

Старе місто — це справжня капсула часу: бруковані провулки, квітучі будиночки, руїни середньовічних церков і приховані дворики. Чудова ідея для відпочинку — замовити традиційну "фіку" з гігантською булочкою з корицею в Sankt Hans Café, де садова тераса виходить просто на руїни церкви Святого Ганса. І найголовніше: це середньовічне місто розташоване на острові в Балтійському морі, тож за кілька хвилин їзди на велосипеді на вас чекають пляжі та величні вапнякові кручі.

Піргі, Греція

Острів Хіос у Північно-Егейському регіоні розташований далеко від метушні Санторіні та Міконоса. Він відомий своїми "мастиковими селами" з кам'яними будинками та сімейними тавернами, але наймальовничішим серед них є Піргі.

Це хитромудрий лабіринт брукованих вулиць та традиційних будинків, укритих складними геометричними візерунками (ксеста). У 2026 році, коли більшість островів Егейського моря переповнені, тут усе ще можна відчути спокійну й автентичну грецьку атмосферу. Перебуваючи в Піргі, обов'язково завітайте до церкви Святих Апостолів — дивовижного візантійського храму XIII–XIV століть із прекрасними старовинними фресками.

Ле-Бо-де-Прованс, Франція

Вишенька на торті — крихітне середньовічне поселення Ле-Бо-де-Прованс, яке виглядає так, ніби цитадель просто висікли у скелястому пагорбі. Сюди найзручніше дістатися машиною, особливо якщо ви їдете мальовничим маршрутом із Сен-Ремі-де-Прованс до Екс-ан-Прованса.

Розташоване над гірським масивом Альпіль, це містечко зустрічає камінням медового кольору, вузькими вуличками та захопливими краєвидами на весь Прованс. У вихідні тут буває залюднено через екскурсії з Авіньйона чи Арля, але якщо приїхати посеред тижня й залишитися на ніч, ви ділитимете ці старовинні кам'яні стежки лише з кількома іншими мандрівниками та місцевими жителями. Це одне з тих рідкісних місць, де краєвиди здаються надто прекрасними, щоб бути реальністю.

Ле-Бо-де-Прованс, Франція Фото: Unsplash

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