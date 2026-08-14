Холоденко поссорилась с Поляковой и сравнила ее с Ани Лорак: "К предателю вопросов меньше" (фото)

Психолог Наталья Холоденко рассказала об эмоциональной ссоре с певицей Олей Поляковой во время музыкального фестиваля в Юрмале. Причиной конфликта стали упреки певицы в адрес Холоденко в связи с её отъездом из Украины в начале полномасштабного вторжения.

Об этом инциденте Наталья рассказала в интервью Олесе Бацман. По словам психолога, Полякова эмоционально заявила ей: "Ты уехала в первые дни и вообще не знаешь, как мы живём!"

Позже артистка жаловалась Холоденко на постоянную критику со стороны общества и упреки в "недостаточном патриотизме".

Холоденко сравнила Ани Лорак с Олей Поляковой Фото: YouTube

Наталья Холоденко встала на защиту певицы и обратила внимание на двойные стандарты украинских пользователей в соцсетях. Она упомянула свой пост о певице-предательнице Ани Лорак, после которого потеряла тысячи подписчиков.

"Я опубликовала пост об Ане Лорак, в котором написала, что не могу восхищаться человеком, когда он ведет себя глупо. Меня захеитнули и отписались от меня почти 3 тысячи человек, потому что я якобы унижаю её и завидую, а "бедную девочку заставили развлекать семьи СВО". То есть Лорак, которая предала Украину, некоторые поддерживают, а Полякова, которая осталась, всегда "не так любит Родину". Получается: чем ты ближе к Украине — тем тебе тяжелее, а к предателю вопросов меньше", — подытожила психолог.

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Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинская певица Оля Полякова оказалась в центре громких обсуждений после нового интервью Рамине Эсхакзай. В ходе беседы артистка заговорила о способности общества остро реагировать на вещи, которые ему не нравятся, назвав это "совком" и "концлагерем".

Ирина Фарион ещё в 2022 году назвала Олю Полякову "певицей, служившей русскому миру".

Кроме того, находившийся в плену защитник призвал Полякову не преуменьшать реальный ужас и не превращать страдания людей в "эффектные метафоры".