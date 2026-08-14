Холоденко посварилась з Поляковою та порівняла її з Ані Лорак: "До зрадника питань менше" (фото)

Психологиня Наталія Холоденко розповіла про емоційну сварку зі співачкою Олею Поляковою під час музичного фестивалю в Юрмалі. Причиною конфлікту стали закиди виконавиці щодо виїзду Холоденко з України на початку повномасштабного вторгнення.

Про цей інцидент Наталія згадала в інтерв'ю Олесі Бацман. За словами психологині, Полякова емоційно висказала їй: "Ти виїхала в перші дні та взагалі не знаєш, як ми живемо!"

Пізніше артистка скаржилася Холоденко на постійну критику з боку суспільства та закиди в "недостатній патріотичності".

Холоденко порівняла Ані Лорак з Ольою Поляковою Фото: YouTube

Наталія Холоденко заступилася за співачку та звернула увагу на подвійні стандарти українських користувачів у соцмережах. Вона згадала власний допис про співачку-зрадницю Ані Лорак, після якого втратила тисячі підписників.

"Я опублікувала допис про Ані Лорак, що не можу захоплюватися людиною, коли вона тупо вчиняє. Мене захейтили й від мене відписалися майже 3 тисячі людей, бо я нібито принижую її та заздрю, а "бідну дівчинку примусили розважати сім'ї СВО". Тобто Лорак, яка зрадила Україну, деякі підтримують, а Полякова, яка залишилася, завжди "не так любить Батьківщину". Виходить: чим ти ближче до України — тим тобі важче, а до зрадника питань менше" — підсумувала психологиня.

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Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українська співачка Оля Полякова опинилася в центрі гучних обговорень після нового інтервʼю Раміні Есхакзай. Під час розмови артистка заговорила про здатність суспільства гостро реагувати на речі, які йому не подобаються, назвавши це "совком" та "концтабором".

Ірина Фаріон ще в 2022 році назвала Олю Полякову "співачкою, яка служила руському міру".

Крім того, захисник, який був у полоні, закликав Полякову не знецінювати реальний жах та не перетворювати страждання людей на "ефектні метафори".