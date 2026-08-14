Холоденко посварилась з Поляковою та порівняла її з Ані Лорак: "До зрадника питань менше" (фото)
Психологиня Наталія Холоденко розповіла про емоційну сварку зі співачкою Олею Поляковою під час музичного фестивалю в Юрмалі. Причиною конфлікту стали закиди виконавиці щодо виїзду Холоденко з України на початку повномасштабного вторгнення.
Про цей інцидент Наталія згадала в інтерв'ю Олесі Бацман. За словами психологині, Полякова емоційно висказала їй: "Ти виїхала в перші дні та взагалі не знаєш, як ми живемо!"
Пізніше артистка скаржилася Холоденко на постійну критику з боку суспільства та закиди в "недостатній патріотичності".
Наталія Холоденко заступилася за співачку та звернула увагу на подвійні стандарти українських користувачів у соцмережах. Вона згадала власний допис про співачку-зрадницю Ані Лорак, після якого втратила тисячі підписників.
"Я опублікувала допис про Ані Лорак, що не можу захоплюватися людиною, коли вона тупо вчиняє. Мене захейтили й від мене відписалися майже 3 тисячі людей, бо я нібито принижую її та заздрю, а "бідну дівчинку примусили розважати сім'ї СВО". Тобто Лорак, яка зрадила Україну, деякі підтримують, а Полякова, яка залишилася, завжди "не так любить Батьківщину". Виходить: чим ти ближче до України — тим тобі важче, а до зрадника питань менше" — підсумувала психологиня.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Українська співачка Оля Полякова опинилася в центрі гучних обговорень після нового інтервʼю Раміні Есхакзай. Під час розмови артистка заговорила про здатність суспільства гостро реагувати на речі, які йому не подобаються, назвавши це "совком" та "концтабором".
- Ірина Фаріон ще в 2022 році назвала Олю Полякову "співачкою, яка служила руському міру".
Крім того, захисник, який був у полоні, закликав Полякову не знецінювати реальний жах та не перетворювати страждання людей на "ефектні метафори".