Наталья Могилевская обратилась к покойному Кузьме и показала фото из прошлого

Украинская певица Наталья Могилевская трогательно почтила память своего близкого друга и коллеги Кузьмы Скрябина (Андрея Кузьменко) в день его рождения. В своих социальных сетях артистка опубликовала архивные совместные фотографии и оставила лаконичное, но полное тепла обращение.

Певица опубликовала в Instagram серию снимков из тех времен, когда они вместе вели популярный телепроект "Шанс", где на протяжении многих лет работали бок о бок. К снимкам Могилевская добавила трогательную подпись: "Сегодня твой день, друг…".

В фотогалерее звезда продемонстрировала всю многогранность их отношений — от торжественных мероприятий до забавных закулисных моментов.

На одном из кадров артисты запечатлены за стеклянной трибуной с логотипом "ШАНС". Кузьма — в своей фирменной яркой полосатой рубашке и джинсах с вышивкой, а Наталья — в роскошном красном вечернем платье с микрофоном в руках.

Відео дня

Наталья Могилевская и Андрей Кузьменко Фото: Instagram

На втором портретном фото крупным планом запечатлен нежный эмоциональный момент. Могилевская в уютном кардигане искренне улыбается, глядя на Кузьму, который отвечает ей доброй улыбкой и держит микрофон.

Наталья Могилевская и Андрей Кузьменко на сцене Фото: Instagram

Архивные фотографии вызвали волну ностальгии среди поклонников, которые в комментариях присоединились к воспоминаниям о легендарном певце и поблагодарили Наталью за то, что она сохранила память об их искренней дружбе.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Ефросинина высказалась о Кузьме и нарвалась на критику.

В широкий прокат вышел документальный фильм об Андрее Кузьменко "Кузьма: страшно веселый".

Кроме того, Фокус писал, что Андрей Кузьменко погиб 2 февраля 2015 года в ДТП, когда возвращался с выступления в Кривом Роге в Киев. После смерти музыканта его дочь Мария-Барбара стала врачом и вышла замуж, мать Ольга Кузьменко скончалась в 2023 году, а его вдова Светлана посвятила себя благотворительности.