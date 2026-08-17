Наталя Могилевська звернулась до покійного Кузьми і показала фото з минулого

Українська співачка Наталія Могилевська зворушливо вшанувала пам'ять свого близького друга та колеги Кузьми Скрябіна (Андрія Кузьменка) у день його народження. У своїх соцмережах артистка опублікувала архівні спільні фотографії та залишила лаконічне, але сповнене тепла звернення.

Виконавиця поширила в Instagram серію кадрів із часів їхнього спільного ведення популярного телепроєкту "Шанс", де вони роками працювали пліч-о-пліч. До знімків Могилевська додала зворушливий підпис: "Сьогодні твій день, друже…".

У галереї фотографій зірка показала справжню калейдоскопічність їхніх стосунків — від урочистостей до кумедних закулісних моментів.

На одному з кадрів артисти зазнімковані за скляною трибуною з логотипом "ШАНС". Кузьма — у своїй фірмовій яскравій смугастій сорочці та джинсах із вишивкою, а Наталія — у розкішній червоній вечірній сукні з мікрофоном у руках.

Наталя Могилевська і Андрій Кузьменко Фото: Instagram

На другому портретному фото великим планом зафіксовано ніжний емоційний момент. Могилевська у затишному кардигані щиро посміхається, дивлячись на Кузьму, який відповідає їй доброю посмішкою та тримає мікрофон.

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Наталя Могилевська і Андрій Кузьменко на сцені Фото: Instagram

Архівні фотографії викликали хвилю ностальгії серед шанувальників, які у коментарях долучилися до спогадів про легендарного співака та подякували Наталії за збереження пам'яті про їхню щиру дружбу.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Єфросиніна висловилася про Кузьму та нарвалася на критику.

У широкий прокат вийшов документальний фільм про Андрія Кузьменка "Кузьма: страшно веселий".

Крім того, Фокус писав, що Андрій Кузьменко загинув 2 лютого 2015 року в ДТП, коли повертався з виступу у Кривому Розі до Києва. Після смерті музиканта його донька Марія-Барбара стала лікаркою та вийшла заміж, мати Ольга Кузьменко померла у 2023 році, а його вдова Світлана присвятила себе благодійності.