"Было бы здорово": Ирина Билык поделилась воспоминаниями о Кузьме Скрябине (фото)

Украинская певица Ирина Билык трогательно почтила память своего легендарного коллеги и друга Андрея Кузьменко (Кузьмы Скрябина) в день его рождения. Артистка поделилась архивным фото исполнителя и призналась, как ей не хватает возможности просто пообщаться с ним.

В своём аккаунте в Instagram певица опубликовала фотографию музыканта и оставила трогательное сообщение: "Было бы здорово сегодня позвонить тебе и поздравить с днём рождения! Вечная память, друг!".

17 августа у Андрея Кузьменко день рождения Фото: Instagram

Реакции людей

Поклонники артистки сразу же присоединились к чествованию памяти певца в комментариях под постом. Они вспоминают совместные хиты исполнителей, в частности легендарную песню "Мовчати", и отмечают, что Кузьма до сих пор жив в сердцах миллионов украинцев.

"Классный был парень";

"Кузьма — легенда";

"С днем рождения, Кузьма, и вечная память";

"Все равно поздравляем, потому что ты живешь в наших сердцах, и мы любим тебя";

"Ваш совместный хит "Молчать" — легенда на все времена".

Відео дня

Напомним, ранее Фокус писал, что:

17 августа легендарному певцу Андрею Кузьменко исполнилось бы 58 лет. Музыкант ушел из жизни в феврале 2015 года в результате смертельного ДТП. Его автомобиль столкнулся с молоковозом, двигавшимся навстречу. Фокус рассказывал, как живут его единственная дочь Барбара и жена Светлана после этой утраты.

Маша Ефросинина после просмотра документального фильма "Кузьма: Страшно веселый" эмоционально высказалась об Андрее Кузьме.

Кроме того, дочь Кузьмы Скрябина Барбара Кузьменко до сих пор сожалеет, что отклонила предложение отца о совместном отдыхе.