"Було б класно": Ірина Білик поділилась спогадами про Кузьму Скрябіна (фото)

Українська співачка Ірина Білик зворушливо вшанувала пам'ять свого легендарного колеги та друга Андрія Кузьменка (Кузьми Скрябіна) у день його народження. Артистка поділилася архівним фото виконавця та зізналася, як їй не вистачає можливості просто поспілкуватися з ним.

У своєму Instagram-акаунті виконавиця опублікувала світлину музиканта та залишила чуттєве повідомлення: "Було б класно сьогодні подзвонити тобі і привітати з днем народження! Вічна пам’ять, друже!".

17 серпня в Андрія Кузьменка день народження Фото: Instagram

Реакції людей

Шанувальники артистки одразу долучилися до вшанування пам'яті співака у коментарях під дописом. Вони згадують спільні хіти виконавців, зокрема легендарну пісню "Мовчати", та зазначають, що Кузьма й досі живе в серцях мільйонів українців.

"Класний був чувак";

"Кузьма — легенда";

"З днем народження Кузьма та вічна пам'ять";

"Все одно вітаємо, бо ти живеш у наших серцях, та любимо";

"Ваш спільний хіт "Мовчати" — легенда на всі часи".

Відео дня

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

17 серпня легендарному співаку Андрію Кузьменку виповнилося б 58 років. Музиканта не стало в лютому 2015 року внаслідок фатальної ДТП. Його автівка зіткнулася з молоковозом, який рухався на зустріч. Фокус розповідав, як живуть його єдина донька Барбара та дружина Світлана після втрати.

Маша Єфросиніна після перегляду документального фільму "Кузьма: Страшно веселий" емоційно висловилася про Андрія Кузьменка.

Крім того, донька Кузьми Скрябіна Барбара Кузьменко досі шкодує, що відхилила пропозицію батька про спільний відпочинок.