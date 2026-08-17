58 років тому народився Кузьма: де зараз його дружина та єдина дочка (фото)

Сьогодні, 17 серпня, легендарному співаку Андрію Кузьменку виповнилося б 58 років. Музиканта не стало в лютому 2015 року внаслідок фатальної ДТП.

Його автівка зіткнулася з молоковозом, який рухався на зустріч. Фокус розповідає, як живуть його єдина донька Барбара та дружина Світлана після втрати.

Дочка Кузьми

На відміну від батька, його донька Барбара ніколи не прагнула публічності та сцени. Отримавши диплом дерматолога в університеті імені Богомольця, дівчина присвятила себе б'юті-індустрії.

Нещодавно 28-річна Барбара відкрила бізнес у центрі Києва, використавши свою медичну освіту. Після закінчення університету дівчина стала власницею клініки естетичної косметології та дерматології.

А мама Барбари Світлана зізналася, що саме на ній дівчина випробовувала перші інʼєкції, аби навчитися їх робити.

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У повсякденному житті дівчина просить називати її просто Барбарою. Це ім'я вона отримала від батька на честь польської акторки Барбари Брильської, тож подвійним варіантом Марія-Барбара зараз майже не послуговується.

Відомо, що з 2019 року донька Кузьми перебуває у шлюбі зі своїм однокурсником Віктором Туром. Разом із чоловіком Барбара відкрила в Києві затишну кав'ярню, яка стала своєрідним триб'ютом її батькові, адже інтер'єр закладу прикрашають знамениті цитати з пісень Кузьми.

Барбара Кузьменко Фото: Instagram

Дружина Кузьми

Дружина Андрія Кузьменка Світлана Бабійчук живе в Україні, веде переважно непублічний спосіб життя та присвятила себе збереженню пам'яті про свого покійного чоловіка.

Світлана — художниця та майстриня з розпису по дереву. Після смерті коханого жінка створила фонд імені Кузьми Скрябіна для допомоги дитячим будинкам, лікарням та військовим.

Також жінка заснувала компанію, яка керує авторськими правами на музичні доробки й книжки Кузьми. Вона бере участь у створенні пам'ятних проєктів, зокрема консультувала та підтримувала творців документального фільму "Кузьма: Страшно веселий", який наразі показують на широких екранах.

Зокрема, вдові доводиться захищати інтелектуальну власність чоловіка в юридичному полі. Правоохоронці розслідували справу проти відомого музичного лейбла, який роками занижував показники стримінгу треків "Скрябіна" та недоплачував родині роялті.

Кузьма з дружиною Фото: Instagram

Світлана Бабійчук та Андрій Кузьменко прожили у шлюбі 21 рік (з 1994 року до трагічної ДТП у 2015-му). Після смерті чоловіка жінка не виходила заміж вдруге.

На запитання журналістів про те, чи впустила вона у своє серце нове кохання, Світлана відповідає загадково, цитуючи слова самого Кузьми: "Що буде з нами — знає тільки Бог".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Маша Єфросиніна після перегляду документального фільму "Кузьма: Страшно веселий" емоційно висловилася про Андрія Кузьменка.

Донька Кузьми Скрябіна Барбара Кузьменко досі шкодує, що відхилила пропозицію батька про спільний відпочинок.

Крім того, у вересні 2025 року на Житомирщині відкрили новий пам'ятник Кузьмі. Однак скульптура сподобалась далеко не всім.