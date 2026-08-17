58 лет назад родился Кузьма: где его жена и единственная дочь (фото)

Сегодня, 17 августа, легендарному певцу Андрею Кузьменко исполнилось бы 58 лет. Музыкант погиб в феврале 2015 года в результате смертельного ДТП.

Его автомобиль столкнулся с молоковозом, который ехал навстречу. Фокус рассказывает, как живут его единственная дочь Барбара и жена Светлана после утраты.

Дочь Кузьмы

В отличие от отца, его дочь Барбара никогда не стремилась к публичности и сцене. Получив диплом дерматолога в университете имени Богомольца, девушка посвятила себя индустрии красоты.

Недавно 28-летняя Барбара открыла свой бизнес в центре Киева, применив свои знания, полученные в ходе медицинского образования. После окончания университета девушка стала владелицей клиники эстетической косметологии и дерматологии.

А мама Барбары, Светлана, призналась, что именно на ней девушка пробовала делать первые инъекции, чтобы научиться.

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В повседневной жизни девушка просит называть её просто Барбарой. Это имя она получила от отца в честь польской актрисы Барбары Брильской, поэтому двойным вариантом Мария-Барбара сейчас почти не пользуется.

Известно, что с 2019 года дочь Кузьмы состоит в браке со своим однокурсником Виктором Туром. Вместе с мужем Барбара открыла в Киеве уютную кофейню, которая стала своеобразным трибьютом её отцу, ведь интерьер заведения украшают знаменитые цитаты из песен Кузьмы.

Барбара Кузьменко Фото: Instagram

Жена Кузьмы

Жена Андрея Кузьменко Светлана Бабийчук живёт в Украине, ведёт преимущественно уединённый образ жизни и посвятила себя сохранению памяти о своём покойном муже.

Светлана — художница и мастерица по росписи по дереву. После смерти возлюбленного она создала фонд имени Кузьмы Скрябина для оказания помощи детским домам, больницам и военным.

Кроме того, она основала компанию, которая управляет авторскими правами на музыкальные произведения и книги Кузьмы. Она участвует в создании памятных проектов, в частности консультировала и поддерживала создателей документального фильма "Кузьма: Страшно веселый", который сейчас демонстрируется на больших экранах.

В частности, вдове приходится защищать интеллектуальную собственность мужа в судебном порядке. Правоохранительные органы расследовали дело против известного музыкального лейбла, который годами занижал показатели стриминга треков "Скрябина" и недоплачивал семье роялти.

Кузьма с женой Фото: Instagram

Светлана Бабийчук и Андрей Кузьменко прожили в браке 21 год (с 1994 года до трагического ДТП в 2015-м). После смерти мужа женщина не выходила замуж во второй раз.

На вопрос журналистов о том, впустила ли она в своё сердце новую любовь, Светлана отвечает загадочно, цитируя слова самого Кузьмы: "Что будет с нами — знает только Бог".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Маша Ефросинина после просмотра документального фильма "Кузьма: Страшно веселый" эмоционально высказалась об Андрее Кузьменко.

Дочь Кузьмы Скрябина Барбара Кузьменко до сих пор сожалеет, что отклонила предложение отца о совместном отдыхе.

Кроме того, в сентябре 2025 года в Житомирской области открыли новый памятник Кузьме. Однако скульптура понравилась далеко не всем.