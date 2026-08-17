"Особая связь": в КиевЗоо рассказали о дружбе Хейден Панеттьери и гориллы Тони

Известная американская актриса скончалась в возрасте 36 лет. В своё время она встречалась с украинским боксёром Владимиром Кличко и часто бывала в Киеве.

"Есть новости, которые трудно принять. Ушла из жизни американская актриса Хейден Панеттьери. Для миллионов она останется известной актрисой. Для КиевЗоо — человеком, который искренне полюбил нашего Тони и стал частью его истории", — сообщили в соцсетях Киевского зоопарка.

Фотография актрисы из Киевского зоопарка Фото: Киевский зоопарк

Сотрудники опубликовали фотографию актрисы с гориллой Тони, звездой зоопарка, и рассказали, что "с первой встречи между ними возникла особая связь": "Хейден возвращалась в Киев, навещала Тони, интересовалась его жизнью, а впоследствии помогла создать для него новый дом".

В посте пояснили, что на фото запечатлена первая встреча Хейден Панеттьери и её питомца из Киевского зоопарка. Это произошло в 2014 году. Уже осенью того же года при поддержке Хейден Панеттьери Тони получил "новые зимние апартаменты, а весной 2015 года — новые летние".

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"На этой фотографии запечатлена одна из тех встреч. Простая, теплая и настоящая. Именно такой хочется сохранить эту историю в памяти. Ее доброта останется с нами — в судьбе Тони и в истории КиевЗоо. Спасибо Хейден за ту искренность и любовь, которые она дарила животному миру и нашему зоопарку. Светлая память", — написали сотрудники зоопарка.

Напомним, что "Фокус" ранее писал, что:

Стали известны первые подробности смерти Хейден Панеттьери.

Официальная причина смерти Хейден Панеттьери пока не установлена, однако версия о возможном передозировании проверяется и фигурирует в материалах экстренных служб.

Кроме того, "Фокус" рассказывал о том, что известно о бывшей невесте Владимира Кличко и их дочери.