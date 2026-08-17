"Особливий зв'язок": в КиївЗоо розповіли про дружбу Гейден Панеттьєрі та горили Тоні

Відома американська акторка померла у 36 років. Свого часу вона зустрічалась із українським боксером Володимиром Кличко та часто бувала у Києві.

"Є звістки, які важко прийняти. Пішла з життя американська акторка Гейден Панеттьєрі. Для мільйонів вона залишиться відомою акторкою. Для КиївЗоо — людиною, яка щиро полюбила нашого Тоні й стала частиною його історії", - повідомили у соцмережах Київського зоопарку.

Знімок акторки з Київського зоопарку Фото: Київський зоопарк

Працівники опублікували знімок акторки із горилою Тоні, зіркою зоопарку, та розповіли, що "з першої зустрічі між ними виник особливий зв'язок": "Гейден поверталася до Києва, навідувала Тоні, цікавилася його життям, а згодом допомогла створити для нього новий дім".

У пості пояснили, що на фото перша зустріч Гейден Панеттьєрі та її улюбленця з Київського зоопарку. Це сталось в 2014 році. Уже восени того ж року за підтримки Гейден Панеттьєрі Тоні отримав "нові зимові апартаменти, а навесні 2015 року — нові літні".

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"На цій світлині - одна з тих зустрічей. Проста, тепла і справжня. Саме такою хочеться зберегти цю історію у пам’яті. Її доброта залишиться з нами — у долі Тоні та в історії КиївЗоо. Дякуємо Гейден за ту щирість і любов, які вона дарувала тваринному світу і нашому зоопарку. Світла пам'ять", — написали працівники зоопарку.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Розкрито перші деталі смерті Гейден Панеттьєрі.

Офіційна причина смерті Гейден Панеттьєрі наразі не встановлена, проте версія про можливе передозування перевіряється та фігурує в матеріалах екстрених служб.

Також Фокус розповідав, що відомо про колишню наречену Володимира Кличка та їхню дочку.