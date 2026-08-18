"Только отлично": какие строгие правила и запреты Дональд Трамп устанавливал для своего сына Беррона

Ещё до того, как Дональд Трамп стал одним из самых влиятельных политиков в мире, он занимался строгой воспитанием своего младшего сына Беррона.

Дональд Трамп выдвигал ряд требований и диктовал правила своему младшему сыну ещё с детства. И, похоже, парень прислушался к советам отца, ведь сейчас 20-летний Беррон изучает бизнес в престижном Нью-Йоркском университете, пишет издание Radar Online.

Что Дональд Трамп запрещал сыну

В сети появился видеофрагмент, на котором 5-летний Беррон подбежал к своему отцу перед первым днём в детском саду. Пользователи обратили внимание на то, что вместо того, чтобы поддержать сына, Дональд Трамп стал его поучать.

"Я хочу только „отлично“, — сказал политик, на что мальчик ответил: „Хорошо“".

Беррон Трамп прислушался к советам отца Фото: соцсети

Продолжая наставлять сына, Трамп перечислил Беррону ряд запретов.

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"А когда ты вырастешь, о чем тебе нужно помнить? Никаких наркотиков, алкоголя и сигарет. И знаешь, что еще? Никаких татуировок. Я никогда не хочу видеть на тебе татуировки", — сказал нынешний президент США своему младшему сыну.

Источник, близкий к семье, рассказал журналистам, что Беррон прислушивался к советам отца. Он унаследовал от него, в частности, интерес к зарабатыванию денег и стремление "сделать себе имя", из-за чего во многом следовал его примеру.

"Беррон унаследовал от отца интерес к зарабатыванию денег и стремление сделать себе имя, и он находится на пути к тому, чтобы стать предпринимателем. Он умный, сосредоточенный и изобретательный. Он всегда ищет сферы, которые его интересуют, и достаточно амбициозен для своего возраста", — отметил источник.

В то же время Беррон хочет произвести впечатление на своих родителей, а особенно на Дональда Трампа. Ему хочется "оставить свой след", добавил источник.

С годами Трамп отдалился от сына

В СМИ пишут, что, несмотря на тщательное воспитание Беррона в детстве, сейчас отношения между отцом и сыном не столь тесные. Сам президент США недавно признался, что мало общается со своими детьми. А совсем недавно, в День матери, он вообще озадачил людей своим комментарием о Берроне, сказав, что тот — "сын Мелании".

"Похоже, он постоянно забывает, что сын Мелании — это и его сын", — писали люди в соцсетях.

В то же время, как ранее сообщало издание Hola!, Беррон "всегда был главным приоритетом в жизни Мелании". Издание узнало, что она очень заботилась о парне и защищала его.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, Джилл Байден раскрыла подробности разговора с Меланией Трамп о жизни сына Беррона.