"Тільки відмінно": які суворі правила та заборони Дональд Трамп ставив своєму сину Беррону

Ще до того, як Дональд Трамп став одним із найвпливовіших політиків у світі, він займався суворим вихованням свого молодшого сина Беррона.

Дональд Трамп висував низку вимог та диктував правила наймолодшому сину ще з дитинства. І, схоже, що хлопець дослухався до порад батька, адже зараз 20-річний Беррон вивчає бізнес у престижному Нью-Йоркському університеті, пише медіа Radar Online.

Що Дональд Трамп забороняв сину

У мережі з'явився відеофрагмент, на якому 5-річний Беррон підбіг до свого батька перед першим днем у дитячому садку. Користувачі звернули увагу на те, що, замість того, аби підтримати сина, Дональд Трамп взявся його повчати.

"Я хочу тільки "відмінно", — сказав політик, на що хлопчик відповів: "Добре".

Беррон Трамп дослухався до правил батька Фото: соцмережі

Продовжуючи повчання сина, Трамп висловив перелік заборон для Беррона.

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"А коли ти виростеш, про що ти маєш пам'ятати? Ніяких наркотиків, алкоголю та сигарет. І знаєш, що ще? Ніяких татуювань. Я ніколи не хочу бачити на тобі татуювання", — сказав теперішній президент США наймолодшому сину.

Джерело, наближене до родини, розповіло журналістам про те, що Беррон батькові поради слухав. Він успадкував від нього зокрема інтерес до зароблення грошей і бажання "створити собі ім'я", через що багато в чому наслідував його.

"Беррон успадкував від батька інтерес до заробляння грошей і бажання створити собі ім'я, і він на шляху до того, щоб стати підприємцем. ін розумний, зосереджений і винахідливий. Він завжди шукає сфери, які його цікавлять, і є досить амбітним для свого віку", — зауважило джерело.

Водночас Беррон хоче вразити своїх батьків, а особливо Дональда Трампа. Йому хочеться "залишити власний слід", додало джерело.

З роками Трамп віддалився від сина

Медіа пише, що, попри ретельне виховання Беррона у дитинстві, зараз між батьком та сином не такі тісні стосунки. Сам президент США нещодавно зізнався, що мало спілкується зі своїми дітьми. А нещодавно, у День матері, він взагалі спантеличив людей своїм коментарем про Беррона, сказавши, що він "син Меланії".

"Здається, він постійно забуває, що син Меланії — це і його син", — писали люди у соцмережах.

Водночас, як розповідало раніше видання Hola!, Беррон "завжди був ключовим пріоритетом у житті Меланії". Медіа дізналося, що вона дуже опікувалася над хлопцем і захищала його.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Також Джилл Байден розсекретила розмову з Меланією Трамп про життя сина Беррона.