Мозгова возмущена ситуацией с фильмом о ее знаменитом отце (фото)

Украинская продюсерша Елена Мозговая выразила возмущение тем, что проект документального фильма, приуроченного к 80-летию её отца, выдающегося композитора Николая Мозгового, не получил государственного финансирования в рамках программы "Тысячевесна". Несмотря на это, она подчеркнула, что фильм обязательно увидит свет благодаря усилиям ее команды и поддержке друзей, а от идеи объявить народный сбор средств отказалась.

В своём посте в Instagram (@olenamozgova1) продюсер эмоционально отреагировала на результаты государственного конкурса: "Пришли результаты „Тысячевесна“. На документальный фильм о папе к его 80-летию денег не дали. Но мы всё равно его снимем! Ну, может, придётся почки продать, но фильм снимем".

Николай Мозговой Фото: из открытых источников

Впоследствии Елена Мозговая поблагодарила подписчиков за волну поддержки и предложения открыть "банк" или объявить сбор средств, однако объяснила, почему она принципиально не будет собирать средства у украинцев. По её словам, люди и так измотаны войной и постоянно помогают Вооружённым Силам Украины, поэтому обращаться к ним с финансовыми просьбами ради кино она считает неуместным.

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"Я обещаю, что фильм будет! У меня классная команда, у меня замечательные друзья — все в один голос сказали, что фильм будет, и все готовы работать и помогать. Мы справимся, не в первый раз", — оптимистично заверила Мозговая.

Вместо этого продюсер призвала зрителей проявить другой вид поддержки — помочь с продвижением фильма и посетить его премьеру в кинотеатрах, когда он выйдет в прокат.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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17 августа легендарному певцу Андрею Кузьменко исполнилось бы 58 лет. Фокус рассказывал, как живут его единственная дочь Барбара и жена Светлана после этой утраты.

Кроме того, в широкий прокат вышел документальный фильм об Андрее Кузьме "Кузьма: страшно веселый".