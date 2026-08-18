Мозгова обурена через ситуацію з фільмом про її знаменитого батька (фото)

Українська продюсерка Олена Мозгова висловила обурення через те, що проєкт документального фільму до 80-річчя її батька, видатного композитора Миколи Мозгового, не отримав державного фінансування за програмою "Тисячовесна". Попри це, вона наголосила, що стрічка обов’язково побачить світ завдяки зусиллям її команди та підтримці друзів, а від ідеї оголошувати народний збір коштів відмовилася.

У своєму дописі в Instagram (@olenamozgova1) продюсерка емоційно відреагувала на результати конкурсу від держави: "Прийшли результати "тисячовесна". На документальний фільм про Тата до його 80 річчя грошей не дали. Але, ми ж все одно його зробимо! Ну, може нирку прийдеться продати, але фільм зробимо".

Микола Мозговий Фото: з відкритих джерел

Згодом Олена Мозгова подякувала підписникам за хвилю підтримки та пропозиції відкрити "банку" чи оголосити збір, однак пояснила, чому принципово не збиратиме кошти з українців. За її словами, люди й так виснажені війною та постійно допомагають Збройним Силам України, тому звертатися до них із фінансовими проханнями про кіно вона вважає недоречним.

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"Я обіцяю, що фільм буде! В мене крута команда, в мене прекрасні друзі — всі в один голос сказали, що фільму бути i всі готові працювати i допомагати. Викрутимось, не вперше", — оптимістично запевнила Мозгова.

Натомість продюсерка закликала аудиторію проявити інший вид підтримки — допомагати з промоцією стрічки та відвідати її прем'єру в кінотеатрах, коли вона вийде в прокат.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Український боксер Володимир Кличко вперше прокоментував смерть своєї колишньої нареченої та матері його єдиної доньки, американської акторки Гайден Панеттьєрі.

17 серпня легендарному співаку Андрію Кузьменку виповнилося б 58 років. Фокус розповідав, як живуть його єдина донька Барбара та дружина Світлана після втрати.

Крім того, у широкий прокат вийшов документальний фільм про Андрія Кузьменка "Кузьма: страшно веселий".