Мозгова обурена через ситуацію з фільмом про її знаменитого батька (фото)
Українська продюсерка Олена Мозгова висловила обурення через те, що проєкт документального фільму до 80-річчя її батька, видатного композитора Миколи Мозгового, не отримав державного фінансування за програмою "Тисячовесна". Попри це, вона наголосила, що стрічка обов’язково побачить світ завдяки зусиллям її команди та підтримці друзів, а від ідеї оголошувати народний збір коштів відмовилася.
У своєму дописі в Instagram (@olenamozgova1) продюсерка емоційно відреагувала на результати конкурсу від держави: "Прийшли результати "тисячовесна". На документальний фільм про Тата до його 80 річчя грошей не дали. Але, ми ж все одно його зробимо! Ну, може нирку прийдеться продати, але фільм зробимо".
Згодом Олена Мозгова подякувала підписникам за хвилю підтримки та пропозиції відкрити "банку" чи оголосити збір, однак пояснила, чому принципово не збиратиме кошти з українців. За її словами, люди й так виснажені війною та постійно допомагають Збройним Силам України, тому звертатися до них із фінансовими проханнями про кіно вона вважає недоречним.
"Я обіцяю, що фільм буде! В мене крута команда, в мене прекрасні друзі — всі в один голос сказали, що фільму бути i всі готові працювати i допомагати. Викрутимось, не вперше", — оптимістично запевнила Мозгова.
Натомість продюсерка закликала аудиторію проявити інший вид підтримки — допомагати з промоцією стрічки та відвідати її прем'єру в кінотеатрах, коли вона вийде в прокат.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Український боксер Володимир Кличко вперше прокоментував смерть своєї колишньої нареченої та матері його єдиної доньки, американської акторки Гайден Панеттьєрі.
- 17 серпня легендарному співаку Андрію Кузьменку виповнилося б 58 років. Фокус розповідав, як живуть його єдина донька Барбара та дружина Світлана після втрати.
Крім того, у широкий прокат вийшов документальний фільм про Андрія Кузьменка "Кузьма: страшно веселий".