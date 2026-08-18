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Неузнаваемому Виктору Павлику на концерте "натоптали" за фонограмму (фото)

Виктор Павлик спел в Трускавце под фонограмму
Певец Виктор Павлик | Фото: Instagram viktorpavlik

Украинский певец Виктор Павлик оказался в центре внимания после выступления под открытым небом возле бювета в Трускавце, где исполнил свой хит "Белые черемухи". В сети разразились бурные дискуссии из-за предполагаемого использования фонограммы во время концерта.

Кадры с выступления, на которых певец присел рядом с маленьким мальчиком с микрофоном в руках, быстро разлетелись по социальным сетям. Реакция слушателей и интернет-пользователей оказалась неоднозначной: одни критиковали исполнение, а другие встали на защиту легендарного артиста.

Что пишут в сети

Критики не замедлили высказать резкие замечания по поводу возраста певца и использования фонограммы.

  • "Какой старик, катается под фанеру";
  • "Деду уже пора на пенсию";
  • "Дедушка Павлик, сиди уже дома";
  • "Ну зачем? Фонограмма".

Тем не менее многие поклонники выразили поддержку артисту, призвав уважать его вклад в украинскую культуру.

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  • "Друзья, хочу сказать, да, это фонограмма... Но давайте учтём, сколько лет этому артисту, сколько песен и радости он подарил людям. В свои годы он просто старается подарить людям немного радости в настоящее время, даже под фонограмму... Это всё равно Виктор Павлик. Спасибо";
  • "Франкович вчера 1,5 часа вживую зажигал в ДК Шевченко так, что молодые исполнители позавидовали бы";
  • "ДВОРЕЦ СПОРТА! 2,5 часа ЖИВОГО ЗВУКА С ОРКЕСТРОМ! Идеальный вокал и звук! Никакой фонограммы! Сходите на сольный концерт Виктора!"
  • "Как наши люди умеют принижать заслуги артистов в возрасте, стыдно за вас, а Виктор Павлик — молодец, подарил нашей эстраде невероятные песни, большое спасибо за это!"

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, артист довел Павла Зиброва до слёз на концерте в "Дворце Украина".