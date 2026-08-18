Невпізнанному Віктору Павліку на концерті "натоптали" за фонограму (фото)

Український співак Віктор Павлік потрапив у центр уваги після виступу просто неба біля бювету в Трускавці, де виконав свій хіт "Білі черемхи". Мережа вибухнула бурхливими обговореннями через ймовірне використання фонограми під час концерту.

Кадри з виступу, де співак присів біля маленького хлопчика із мікрофоном у руках, швидко розійшлися соціальними мережами. Реакція слухачів та користувачів інтернету виявилася неоднозначною: одна частина критикувала виконання, тоді як інша виступила на захист легендарного артиста.

Що пишуть у мережі

Критики не забарилися з гострими коментарями щодо віку співака та використання фонограми.

"Який старий, катається під фанеру";

"Діду вже треба на пенсію";

"Дедулька Павлик, сиди уже дома";

"Ну навіщо? Фонограма".

Проте чимало шанувальників висловили підтримку артисту, закликавши поважати його внесок в українську культуру.

"Друзі, хочу сказати, так це фонограма.. Та врахуємо, скільки років цьому артисту, скільки він пісень і радості подарував людям. У свої роки він просто старається подарувати людям трішки радості в даний час, даже під фонограму.. Це все рівно Віктор Павлік. Дякую";

"Франкович вчора 1,5 години вживу валив так в ПК Шевченка, що молоді виконавці позаздрили б";

"ПАЛАЦ СПОРТУ! 2,5 години ЖИВОГО ЗВУКУ З ОРКЕСТРОМ! Ідеальний вокал і звук! Жодної фонограми! Сходіть на сольник Віктора!"

"Як наші люди вміють знецінювати надбання артистів у віці, соромно за вас, а Віктор Павлік — молодець, подарував нашій естраді неймовірні пісні, велика подяка за це!"

Відео дня

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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