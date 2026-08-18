"Знаю, кто заказчик": бывший Елены Тополи заговорил о ее видео

Украинский продюсер и бывший продюсер певицы Елены Тополи Вадим Лисица публично высказался по поводу скандала, связанного со сливом видео артистки.

Вадим поддержал свою бывшую девушку, с которой с помощью шантажа требовали 75 тысяч долларов. В интервью Blik.ua он рассказал, что на самом деле знает подробности дела.

Бывший Елены Тополи поддержал её

"Я её поддержал. Не могу публично что-то для неё сделать, потому что в этом нет никакого смысла. Она сама должна во всём этом разобраться. Я очень много знаю об этой ситуации, у меня есть связи. Знаю, кто заказчик, как это происходило. То, что она говорит в интервью, — это абсолютная правда, без упоминания имен", — отметил Лисица.

Продюсер договорился с женой Ириной не обсуждать свои предыдущие отношения публично.

"Потому что, честно говоря, по поводу Елены я дал столько интервью на разные темы и с разных точек зрения — там уже просто не о чем говорить. Это моя позиция, я поддержал её", — добавил Вадим.

Відео дня

Елена Тополя и Вадим Лисица Фото: YouTube

Видео Елены Тополи: что известно

В ночь на 19 января украинские блогеры и журналисты получили электронные письма с информацией о том, что существует видео, на котором запечатлены отношения артистки с мужчиной 2003 года рождения.

"Я не собираюсь прятаться или стесняться — стыдиться должны исключительно те, кто это сделал и кто продолжает распространять", — сказала тогда Елена.

Елена Тополя Фото: Instagram

Артистку начали шантажировать и требовать 75 тысяч долларов. Однако она не согласилась, и видео в итоге оказалось в сети. В настоящее время продолжаются судебные разбирательства.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Елена Тополя раскрыла новые подробности расследования скандала, связанного с утечкой её личного видео.

Звезда наконец назвала имя 23-летнего шантажиста, который "слил" её личное видео.

Кроме того, после развода с фронтменом группы "Антитила" Тарасом Тополей артистка рассказала о своей личной жизни.