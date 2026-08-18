"Знаю, хто замовник": колишній Олени Тополі заговорив про її відео

Український продюсер та колишній співачки Олени Тополі, Вадим Лисиця, публічно висловився щодо скандалу, пов’язаного зі зливом відео артистки.

Вадим підтримав свою ексдівчину, з якої вимагали 75 тисяч доларів шантажем. В інтерв’ю Blik.ua він розповів, що насправді знає деталі справи.

Колишній Олени Тополі підтримав її

"Я її підтримав. Не можу публічно щось для неї зробити, бо в цьому немає жодного сенсу. Вона сама має це все розгрібати. Я дуже багато знаю про цю ситуацію, у мене є зв’язки. Знаю, хто замовник, як це відбувалося. Те, що вона каже в інтерв’ю, – це абсолютна правда, не називаючи імен", — зазначив Лисиця.

Продюсер домовився з дружиною Іриною не обговорювати свої попередні стосунки публічно.

"Тому що, скажу вам чесно, щодо Олени я дав стільки інтерв’ю на різні теми й з різних боків – там уже просто нема про що говорити. Це моя позиція, я підтримав її", — додав Вадим.

Відео дня

Олена Тополя та Вадим Лисиця Фото: YouTube

Відео Олени Тополі: що відомо

У ніч на 19 січня українським блогерам та журналістам надійшли електронні листи з інформацією, що є відео, на якому зафіксовані стосунки артистки з чоловіком 2003 року народження.

"Я не збираюся ховатися чи соромитися — сором мають відчувати виключно ті, хто це зробив і хто продовжує поширювати", — сказала тоді Олена.

Олена Тополя Фото: Instagram

Артистку почали шантажувати та вимагати 75 тисяч доларів. Втім, вона не погодилася, а відео зрештою опинилося в мережі. Наразі тривають судові процеси.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Олена Тополя розкрила свіжі деталі розслідування щодо скандалу зі зливом її приватного відео.

Зірка нарешті озвучила ім'я 23-річного шантажиста, який "злив" її приватне відео.

Крім того, артистка після розлучення з фронтменом гурту "Антитіла" Тарасом Тополею розповіла про своє особисте життя.