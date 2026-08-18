Замки взломаны: семью известного ведущего ограбили (фото)

Жена украинского телеведущего Григория Решетника рассказала о неприятном инциденте, произошедшем во время поездки за границу.

Христина, вернувшись домой, вышла на связь в Instagram и раскрыла подробности кражи.

Решетников обокрали за границей

Во время путешествия из чемодана супругов пропали некоторые вещи. По словам Христины, они с мужем сразу заметили, что замки и коды на чемодане были сорваны.

"Пока мы были в пути, нас обокрали… Мы летели из Грузии в Варшаву. По прилету в Польшу долго ждали чемодан, и, когда его получили, я сразу заметила, что все замки и коды сорваны, вещи перевернуты, всё высыпано и разбросано", — рассказала женщина.

У ведущего украли новые духи (к тому же, его любимые), а у Христины — нижнее белье.

"Короче, с нами такое впервые в аэропортах, потому что мы привыкли, что в Европе даже не нужно обматывать чемодан — там всё безопасно, а тут такое… Ну, как говорится, на здоровье — надеюсь, кому-то эти духи и белье принесут счастье", — добавила супруга шоумена.

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Решетников обокрали за границей Фото: Instagram

У друзей звездной пары произошел подобный инцидент. А Христина Решетник уже обратилась в авиакомпанию с просьбой принять меры для предотвращения подобных преступлений.

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