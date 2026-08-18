Замки зірвані: родину відомого ведучого обікрали (фото)

Дружина українського телеведучого Григорія Решетніка розповіла про неприємний інцидент під час поїздки за кордон.

Христина після повернення додому вийшла на звʼязок в Instagram та розкрила деталі крадіжки.

Решетніків обікрали за кордоном

Під час подорожі з валізи подружжя зникли деякі речі. За словами Христини, вони з чоловіком одразу побачили, що замки та коди на валізі зірвані.

"Поки були в дорозі, нас обікрали…. Ми летіли з Грузії у Варшаву. По прильоту в Польщу довго чекали на валізу і, коли отримали, я одразу помітила, що всі замки і коди зірвані, речі перевернуті, все висипано і розкидано", — розповіла жінка.

У ведучого вкрали нові парфуми (до того ж, його улюблені), а в Христини — білизну.

"Словом, таке з нами вперше в аеропортах, тому що звикли, що в Європі навіть не потрібно валізу обгортати — все безпечно, а тут таке… Ну, як то кажуть, на здоровʼя — сподіваюсь, комусь парфуми і білизна ця принесе щастя", — додала дружина шоумена.

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Решетніків обікрали за кордоном Фото: Instagram

У друзів зіркового подружжя стався подібний інцидент. А Христина Решетнік уже написала авіакомпанії, аби ті якось попередили подібні злочини.

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