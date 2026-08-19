Убытков $3 тысячи: на украинцев напали пьяные поляки – все подробности (фото)

Украинская блогерша и участница шоу "Мама, ваш выход" Снежана Ребрина рассказала о неприятном инциденте с местными жителями в Польше.

Неизвестные напали на автомобиль, в котором находилась женщина вместе с мужем и 3-летней дочерью.

На украинцев напали в Польше

"Сегодня возле магазина, когда мы приехали за продуктами, на нас напали двое пьяных поляков; после того как мы несколько раз просили их отойти от машины (потому что там спала наша 3-летняя дочь), они продолжали. Мы старались сгладить конфликт, поэтому сели в машину и хотели поехать в другой магазин, но они начали агрессивно преграждать нам дорогу, кричать "у**буйте отсюда, украинцы", а потом и вовсе вырывать ручки машины и бить по ней, пытаясь проникнуть внутрь!" — рассказала Снежана.

После этого один из поляков ударил по боковому зеркалу, и оно отвалилось.

Відео дня

"Они не отставали от нас, и поэтому мой муж облил их перцовкой. Дочка проснулась, плачет, я в а**е, а они, б**ха, бегают по парку и веселятся", — рассказала блогерша.

Снежана вызвала полицию, и пока те ехали, один из поляков перелез через забор и упал на другую машину.

"Откуда я это знаю? Потому что через 3 минуты к нам подъехал другой поляк, который видел всё это из окна вместе с детьми, и тот упал именно на машину его тестя. Он хотел помочь нам поймать того парня! Я, честно говоря, в шоке от такой ненависти. Я всегда старалась видеть в людях лучшее", — призналась украинка.

В комментариях Ребрина добавила, что автомобилю был нанесён ущерб на сумму 3 тысячи долларов.

На украинцев напали в Польше Фото: Threads

Это не первый случай

Снежана посоветовала всегда снимать на видео, если чувствуете, что ситуация накаляется.

"Действительно, не все поляки так агрессивно настроены против украинцев, но, черт возьми, подобные ситуации случаются с нами не в первый и не во второй раз, и даже не в пятый", — рассказала блогерша.

Как известно, Снежана с семьёй живёт в двух странах — Польше и Украине.

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