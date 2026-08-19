Збитків $3 тисячі: на українців напали пʼяні поляки – всі подробиці (фото)

Українська блогерка та учасниця шоу "Мамо, ваш вихід" Сніжана Ребрина розповіла про неприємний інцидент з місцевими в Польщі.

Невідомі напали на машину, де перебувала жінка разом з чоловіком та 3-річною дочкою.

На українців напали в Польщі

"Сьогодні біля магазину, коли ми приїхали за продуктами, на нас напали двоє пʼяних поляків, після того як ми кілька разів просили їх відійти від машини (бо там спала наша 3-річна донька) вони продовжували. Ми старалися мінімізувати конфлікт, тому сіли в машину і хотіли їхати в інший магазин, але вони почали агресивно перешкоджати дорогу кричати "у**буйте звідси українці", а потім і взагалі виривати ручки машини і бити по ній стараюячись потрапити всередину!" — розповіла Сніжана.

Після цього один з поляків вдарив бокове деркало і воно відпало.

Відео дня

"Вони не відставали від нас, і тому мій чоловік задув їх перцовкою. Донька проснулася, плаче, я в а**ї а вони б**ха бігають по паркові і їм весело", — розповіла блогерка.

Сніжана викликала поліцію, і поки вони їхали, один з поляків переліз паркан і впав на іншу машину.

"Звідки я це знаю? Бо через 3 хв до нас підʼїхав інший поляк, який бачив це все з вікна з дітьми і то на його тестя машину той упав. Хотів нам допомогти того зловити! Я, чесно, в шоці від такої ненависті. Я завжди старалася бачити в людях краще", — зізналася українка.

У коментарях Ребрина додала, що авто пошкодили на 3 тисячі доларів.

На українців напали в Польщі Фото: Threads

Не перший випадок

Сніжана порадила завжди знімати на відео, якщо відчуваєте, що ситуація накаляється.

"І вправду, не всі поляки так агресивно налаштовані проти українців, але на жать такі ситуації стаються з нами не в перший і не в другий раз, і б**ха не в 5 навіть", — розповіла блогерка.

Як відомо, Сніжана з родиною живе на дві країни — Польщу та Україну.

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