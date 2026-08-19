Известная украинская певица выходит замуж за военного: что о нем известно (фото)
25-летняя украинская певица Кажанна (Анна Макиенко) выходит замуж за своего парня-военного Даниила, с которым встречается уже второй год.
Об этом исполнительница хитов сообщила в Instagram 18 августа. Кажанна опубликовала несколько праздничных фото, на которых её мужчина делал ей предложение, тщательно подготовившись к этому важному моменту.
Кажанна выходит замуж
Место, где произошло признание в любви, было украшено подсвеченной надписью "Выходи за меня" на английском языке. Сверху также были цветы. Затем пара наслаждалась романтическим ужином.
Влюбленные были одеты в тёмные наряды. Воин опустился на одно колено, произнеся те же самые слова. А Кажанна дала согласие.
"Я сказала да!" — лаконично написала Анна.
Что известно о женихе Кажанны
Отметим, что Кажанна познакомилась со своим возлюбленным в феврале 2025 года, а уже в мае того же года рассказала о романе.
Женихом певицы является Даниил Купенко, 22-летний украинский военнослужащий "Азова", известный под позывным "Тень".
Пара познакомилась 17 февраля 2025 года во Львове. Это произошло сразу после сольного концерта певицы. Из-за особенностей службы Данила влюбленные поддерживают отношения в основном на расстоянии.
Ранее ходили слухи о расставании пары.
Тем временем избранник Кажанны опубликовал их селфи после помолвки.
"Сделал предложение, она ответила "ДА"! Люблю", — написал Даниил в своём X.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Кажанна, прославившаяся благодаря песне "Boy", раскрыла истинную причину прекращения сотрудничества с лейблом Nova Music.
- Песни популярной украинской певицы внезапно оказались на российской стриминговой платформе "Яндекс Музыка".
Кроме того, певица, исполнительница хита "Прикутые" Христина Христонько и блогер Игорь Розумяк расторгли помолвку. В конце 2024 года он сделал артистке предложение.