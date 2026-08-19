Известная украинская певица выходит замуж за военного: что о нем известно (фото)

25-летняя украинская певица Кажанна (Анна Макиенко) выходит замуж за своего парня-военного Даниила, с которым встречается уже второй год.

Об этом исполнительница хитов сообщила в Instagram 18 августа. Кажанна опубликовала несколько праздничных фото, на которых её мужчина делал ей предложение, тщательно подготовившись к этому важному моменту.

Кажанна выходит замуж

Место, где произошло признание в любви, было украшено подсвеченной надписью "Выходи за меня" на английском языке. Сверху также были цветы. Затем пара наслаждалась романтическим ужином.

Влюбленные были одеты в тёмные наряды. Воин опустился на одно колено, произнеся те же самые слова. А Кажанна дала согласие.

"Я сказала да!" — лаконично написала Анна.

Кажанна выходит замуж Фото: Instagram

Что известно о женихе Кажанны

Отметим, что Кажанна познакомилась со своим возлюбленным в феврале 2025 года, а уже в мае того же года рассказала о романе.

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Женихом певицы является Даниил Купенко, 22-летний украинский военнослужащий "Азова", известный под позывным "Тень".

Пара познакомилась 17 февраля 2025 года во Львове. Это произошло сразу после сольного концерта певицы. Из-за особенностей службы Данила влюбленные поддерживают отношения в основном на расстоянии.

Ранее ходили слухи о расставании пары.

Кажанна выходит замуж Фото: Instagram

Тем временем избранник Кажанны опубликовал их селфи после помолвки.

"Сделал предложение, она ответила "ДА"! Люблю", — написал Даниил в своём X.

Кажанна выходит замуж Фото: X (Twitter)

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кажанна, прославившаяся благодаря песне "Boy", раскрыла истинную причину прекращения сотрудничества с лейблом Nova Music.

Песни популярной украинской певицы внезапно оказались на российской стриминговой платформе "Яндекс Музыка".

Кроме того, певица, исполнительница хита "Прикутые" Христина Христонько и блогер Игорь Розумяк расторгли помолвку. В конце 2024 года он сделал артистке предложение.