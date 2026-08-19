Відома українська співачка виходить заміж за військового: що про нього відомо (фото)

25-річна українська співачка Кажанна (Ганна Макієнко) виходить заміж за свого бойфренда-військового Данила, з яким зустрічається другий рік.

Новину виконавиця хітів оголосила в Instagram 18 серпня. Кажанна опублікувала кілька святкових фото, на яких чоловік їй освідчувався, ретельно приготувавшись до важливого моменту.

Кажанна виходить заміж

Локація освідчення була прикрашена написом "Виходь за мене" англійською, що підсвічувався. Зверху були також квіти. Згодом пара насолоджувалась романтичною вечерею.

Закохані були одягнені в темні образи. Воїни став на одне коліно, промовивши ті самі слова. А Кажанна відповіла згодою.

"Я сказала так!" — лаконічно написала Ганна.

Кажанна виходить заміж Фото: Instagram

Що відомо про нареченого Кажанни

Зазначимо, що Кажанна познайомилася зі своїм коханим у лютому 2025, а вже у травні того ж року розсекретила роман.

Відео дня

Нареченим співачки є Данило Купенко, 22-річний український військовослужбовець "Азову", відомий під позивним "Тінь".

Пара познайомилася 17 лютого 2025 року у Львові. Це сталося одразу після сольного концерту співачки. Через специфіку служби Данила закохані підтримують стосунки переважно на відстані.

Раніше ходили чутки про розставання пари.

Кажанна виходить заміж Фото: Instagram

Тим часом обранець Кажанни показав їхнє селфі після заручин.

"Зробив пропозицію, вона відповіла ТАК! Люблю", — написав Данило у своєму X.

Кажанна виходить заміж Фото: X (Twitter)

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Кажанна, яка прославилась завдяки пісні Boy, розкрила справжню причину припинення співпраці з лейблом Nova Music.

Пісні популярної української співачки раптом опинилися на російській стримінговій платформі "Яндекс Музика".

Крім того, співачка, виконавиця хіта "Прикуті" Христина Христонько та блогер Ігор Розумяк розірвали заручини. Наприкінці 2024 року він освідчився артистці.