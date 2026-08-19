"Парень из деревни": Рамина выходит замуж за военного (фото)

Украинская блогерша и интервьюер Рамина Эсхакзай выходит замуж за возлюбленного, которого скрывает от публики.

После разрыва с адвокатом Евгением Прониным журналистка обрела новую любовь. В интервью Viva Рамина впервые призналась, что её избранник уже успел сделать ей предложение около месяца назад.

Рамина выходит замуж

Предложение руки и сердца произошло во время их совместного отпуска на берегу океана.

"Жизнь сейчас мчится так стремительно, что кажется, будто с момента предложения руки и сердца прошло уже полгода или даже год, хотя на самом деле — всего около месяца. С одной стороны, я понимаю, что это произошло, а с другой — уже спокойнее, сдержаннее отношусь к ситуации и принимаю её. Но я счастлива от того, что наши отношения переходят на новый уровень", — призналась Эсхакзай.

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Женщина догадывалась о сюрпризе от своего возлюбленного-воина, но не знала, когда именно это произойдет. А мужчина ранее расспрашивал о размере кольца.

Рамина Фото: Instagram

Подробности предложения руки и сердца

"За несколько дней до этого у нас была годовщина, и я даже предполагала, что это может произойти именно тогда. Одним словом, догадки были, но что всё произойдёт именно в тот вечер — не знала. Кстати, обручальное кольцо он выбрал для меня сам, по своему вкусу", — говорит блогерша.

После предложения женщина немного растерялась.

"А потом мне стало очень смешно, потому что из-за отека мы никак не могли надеть кольцо на палец — мой любимый сделал мне предложение в невыносимую жару", — вспоминает она.

Они ужинали на берегу океана, а потом любимый предложил Рамине прогуляться.

"Неожиданно он достал обручальное кольцо и спросил, буду ли я с ним всю жизнь. Конечно, я была рада, но почему-то даже больше, чем сам парень — тому, что он решился", — рассказала журналистка.

Рамина выходит замуж Фото: Viva

Влюбленные уже готовятся к свадьбе, которую хотят устроить в классическом стиле.

Как познакомились

Рамина вспомнила, что её бывший жених Евгений как-то рассказал ей об одном воине и посоветовал взять у него интервью.

"Сказала, что это очень харизматичный, героический человек. Я знала о нём до этого момента, но почему-то не задумывалась об интервью. А потом решила: а почему бы и нет, интересный герой — это всегда отличная идея", — говорит журналистка.

Они связались друг с другом и встретились в Киеве. Воин специально приехал из Донецкой области на один день, чтобы обсудить вопросы для будущего интервью.

"После этого я уехала в командировку, а уже после моего возвращения мы должны были записаться. Но пока меня не было, он дал интервью другим людям, которое набрало миллион просмотров", — отметила Рамина.

Впоследствии они нашли общий язык после произошедшего недоразумения.

"Итак, если коротко, мой бывший жених сам обратил моё внимание на моего будущего мужа", — говорит блогерша.

Рамина не раскрывает имени своего избранника и не показывает его фото.

В новом интервью она лишь отметила, что это "обычный парень из деревни".

"Которому преподаватели "пророчили" будущее в тюрьме, занялся спортом, затем поступил в армию и прошел путь от пехотинца до Героя Украины. Это заслуживает огромного уважения!" — призналась звездная невеста.

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