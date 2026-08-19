"Хлопець із села": Раміна виходить заміж за військового (фото)

Українська блогерка та інтерв’юерка Раміна Есхакзай виходить заміж за коханого, якого приховує від публіки.

Після розриву з адвокатом Євгеном Проніним журналістка знайшла нове кохання. В інтерв'ю Viva Раміна вперше зізналася, що обранець уже встиг покликати її заміж близько місяця тому.

Раміна виходить заміж

Освідчення сталося під час їхньої спільної відпустки на березі океану.

"Життя зараз так стрімко мчить, що здається, ніби від моменту пропозиції руки та серця минуло вже пів року чи навіть рік, хоча насправді — лише близько місяця. З одного боку, я розумію, що це сталося, а з іншого — вже спокійніше, стриманіше ставлюся до ситуації і приймаю її. Але я щаслива від того, що наші стосунки переходять на новий рівень", — зізналася Есхакзай.

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Жінка здогадувалася про сюрприз від коханого-воїна, але не знала, коли саме це станеться. А чоловік раніше розпитував про розмір каблучки.

Раміна Фото: Instagram

Деталі освідчення

"За декілька днів до цього в нас була річниця, і я навіть очікувала, що це може статися саме тоді. Словом, здогадки були, але що все станеться саме того вечора — не знала. До речі, обручку він вибрав для мене сам, на свій смак", — каже блогерка.

Після освідчення жінка трохи розгубилася.

"А потім мені стало дуже смішно, бо через набряк ми ніяк не могли надіти на палець каблучку — коханий освідчився мені у шаленій спеці", — пригадує вона.

Вони вечеряли на березі океану, а потім коханий запропонував Раміні пройтися.

"Зненацька дістав обручку й запитав, чи буду я з ним усе життя. Звісно, я раділа, але чомусь навіть більше за хлопця — що він наважився", — розповіла журналістка.

Раміна виходить заміж Фото: Viva

Закохані вже готуються до весілля, яке хочуть влаштувати у класичному стилі.

Як познайомилися

Раміна пригадала, що її колишній наречений Євген якось розповів їй про одного воїна та порадив взяти в нього інтерв’ю.

"Сказав, що це дуже харизматична, героїчна людина. Я знала про нього до того моменту, але якось не думала про інтерв’ю. А потім вирішила: чом би й ні, цікавий герой — завжди чудова ідея", — каже журналістка.

Вони списалися та зустрілися в Києві. Воїн спеціально приїхав з Донецької області на один день, щоб обговорити запитання для майбутнього інтерв’ю.

"Після цього я поїхала у відрядження, а вже після мого повернення ми мали записатися. Але поки мене не було, він дав інтерв’ю іншим людям, яке набрало мільйон переглядів", — зазначила Раміна.

Згодом вони знайшли спільну мову після непорозуміння.

"Тож, якщо коротко, мій колишній наречений сам звернув мою увагу на мого майбутнього чоловіка", — каже блогерка.

Раміна не розкриває імені свого обранця, не показує його фото.

У новому інтервʼю вона лише зазначила, що це "звичайний хлопець із села".

"Якому викладачі “пророкували” майбутнє у в’язниці, пішов у спорт, потім до армії та подолав шлях від піхотинця до Героя України. Це заслуговує на величезну повагу!" — зізналася зіркова наречена.

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