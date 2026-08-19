Мобилизованный в июне: на фронте погиб Виталий Капранов — участник известной группы

Участники киевской группы "Квиткис" сообщили о гибели своего товарища и барабанщика Виталия Капранова. Коллеги музыканта отметили, что им больно это осознавать.

Музыкант Виталий Капранов был мобилизован в начале июня и проходил службу в 1-м корпусе Национальной гвардии Украины "Азов". Обстоятельства его смерти коллектив решил не разглашать, а скорбную новость опубликовали в Instagram группы.

Участники группы "Квиткис" признались, что до сих пор не могут смириться с утратой и вряд ли когда-нибудь смогут говорить о Виталии в прошедшем времени.

"Виталик погиб… Трудно об этом писать и невозможно осознать. Очень болезненная и невыразимая утрата для всех нас. Кто знает Виталика – подтвердит, что это самый светлый, самый позитивный, самый искренний человек, полный творчества, интересных идей и жажды ко всему, что только можно", – говорится в посте музыкантов.

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"Он всех вас любил"

Коллеги также отметили, что им больно осознавать: больше никогда не удастся вместе "отрываться" на сцене или просто пообщаться с другом. Вместо этого они призвали поклонников не забывать о Капранове и сохранять его светлый образ в памяти.

Музыкант Виталий Капранов был мобилизован в начале июня Фото: Instagram

"Пожалуйста, помните его и любите его. Он любил вас всех. И помолитесь за него своим богам. Виталий, ты навсегда с нами. До встречи, друг, брат. А пока — отдохни от всего этого", — заключили музыканты.

Путь от сцены к фронту

О том, что Капранов надел военную форму, стало известно ещё 2 июня — тогда группа опубликовала в соцсетях его фотографию с передовой. Позже выяснилось, что барабанщик вступил в ряды 1-го корпуса Нацгвардии "Азов", где и проходил службу до последнего.

"Пожалуйста, помните его и любите его. Он любил вас всех", — пишут коллеги Виталия Фото: Instagram

Группа "Квиткис" была основана в Киеве в 2020 году тремя музыкантами — вокалистом Дмитрием Войналовичем, гитаристом Максимом Сторчаком и барабанщиком Виталием Капрановым. Впоследствии к ним присоединилась бас-гитаристка Марина Романенко.

Участники коллектива "Квиткис" Фото: Instagram

Уже через несколько месяцев после создания группа выпустила дебютный альбом. Настоящую известность коллективу принес сингл "Па-па" — композиция звучала в эфирах радиостанций и даже попала в рейтинг лучших украинских новинок радио "Максимум". Творческий путь "Квиткис" продолжился выпуском мини-альбома "Молодость".

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