Мобілізований у червні: на фронті загинув Віталій Капранов – учасник відомого гурту

Учасники київського гурту "Квіткіс" повідомили про загибель свого товариша та барабанщика Віталія Капранова. Колеги музиканта зазначили, що їм боляче це усвідомлювати.

Музикант Віталій Капранов мобілізувався на початку червня та проходив службу в 1-му корпусі Національної гвардії України "Азов". Обставини його смерті колектив вирішив не оприлюднювати, а скорботну звістку оприлюднили в Instagram гурту.

Учасники "Квіткіс" зізналися, що досі не можуть змиритися з втратою і навряд чи колись зможуть говорити про Віталія в минулому часі.

"Віталік загинув… Важко це писати і неможливо усвідомити. Дуже болюча і невимовна втрата для всіх нас. Хто знає Віталіка – підтвердить, що це найсвітліша, найпозитивніша, найщиріша людина, сповнена креативності, цікавих ідей і жаги до всього, чого тільки можна", – йдеться в дописі музикантів.

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"Він всіх вас любив"

Колеги також зазначили, що їм боляче усвідомлювати: більше ніколи не вдасться разом "відірватися" на сцені чи просто поспілкуватися з другом. Натомість вони закликали шанувальників не забувати про Капранова та тримати його світлий образ у пам'яті.

Музикант Віталій Капранов мобілізувався на початку червня Фото: Instagram

"Будь ласка, пам'ятайте його і любіть його. Він всіх вас любив. І помоліться за нього своїм богам. Віталію, ти назавжди з нами. До зустрічі, друже, брате. А поки – відпочинь від цього всього", – підсумували музиканти.

Шлях від сцени до фронту

Про те, що Капранов надів військову форму, стало відомо ще 2 червня – тоді гурт опублікував у соцмережах його світлину з передової. Пізніше з'ясувалося, що ударник влився до лав 1-го корпусу Нацгвардії "Азов", де й проходив службу до останнього.

"Будь ласка, пам'ятайте його і любіть його. Він всіх вас любив", - пишуть колеги Віталія Фото: Instagram

Колектив "Квіткіс" був започаткований у Києві у 2020 році завдяки трьом музикантам – вокалісту Дмитру Войналовичу, гітаристу Максиму Сторчаку та ударнику Віталію Капранову. Згодом до їхньої компанії долучилася бас-гітаристка Марина Романенко.

Учасники колективу "Квіткіс" Фото: Instagram

Уже за кілька місяців після створення гурт представив дебютний альбом. Справжню впізнаваність колективу приніс сингл "Па-па" – композиція звучала в ефірах радіостанцій і навіть потрапила до рейтингу найкращих українських новинок радіо "Максимум". Творчий шлях "Квіткіс" продовжили мініальбомом "Молодість".

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