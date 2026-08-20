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Николас Карма не ожидал такого: украинка откровенно о липосакции и заработках на Кипре (фото)

видео Николаса Кармы о том, сколько стоят луки
Николас Карма снял новое видео для своей популярной рубрики об образах | Фото: коллаж Фокус

Популярный блогер Николас Карма опубликовал новое видео из своей фирменной рубрики "Сколько стоит ваш образ?", в котором пообщался с 28-летней прохожей. Девушка откровенно рассказала о своём образе, недавней пластической операции и заработках за границей.

Главной особенностью наряда девушки в видео Николаса Кармы, которое он опубликовал в Instagram, оказался утягивающий корсет, который ей приходится носить после липосакции спины, боков и живота. Героиня видео рассказала, что раньше весила 75 килограммов, поэтому сейчас проходит период реабилитации.

Николас Карма снял новое видео "Сколько стоит ваш образ?"
Украинка рассказала о доходах на Кипре
Фото: Instagram

Свой специфический медицинский элемент гардероба она дополнила недорогой рубашкой из Черкасс стоимостью примерно 500 гривен и сумочкой с Кипра стоимостью около 200 евро.

Отвечая на вопрос о доходах, девушка вспомнила свой опыт работы за границей. По её словам, она работала барменом на Кипре и зарабатывала около 2000–2500 долларов чистыми в месяц.

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Реакции людей

  • "Оооооо, это фигура, а не те оземпиковые";
  • "Это можно было за полгода стабильных тренировок и правильного питания убрать естественным способом без всяких операций";
  • "Такая милая";
  • "Очень приятная и добрая девушка!! Пусть ей повезёт".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, в его видео девушка без образования и работы продемонстрировала образ стоимостью 17 тысяч гривен.