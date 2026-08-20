Ніколас Карма не очікував такого: українка відверто про ліпосакцію та заробітки на Кіпрі (фото)

Популярний блогер Ніколас Карма опублікував нове відео зі своєї фірмової рубрики "Скільки коштує ваш look?", у якому поспілкувався з 28-річною перехожою. Дівчина відверто розповіла про свій образ, нещодавню пластичну операцію та заробітки за кордоном.

Головною особливістю аутфіту дівчини у відео Ніколаса Карми, яке він опублікував в Instagram, виявився утягуючий корсет, який вона змушена носити після ліпосакції спини, боків та живота. Героїня відео поділилася, що раніше важила 75 кілограмів, тому наразі проходить період реабілітації.

Українка розповіла про доходи на Кіпрі Фото: Instagram

Свій специфічний медичний елемент гардероба вона доповнила бюджетною сорочкою з Черкас приблизно за 500 гривень та сумочкою з Кіпру вартістю близько 200 євро.

Відповідаючи на запитання про доходи, дівчина пригадала свій досвід роботи за кордоном. За її словами, вона працювала барменом на Кіпрі та заробляла близько 2000–2500 доларів чистими на місяць.

Відео дня

Реакції людей

"Оооооо, це фігура, а не ті оземпікові";

"Це можна було за пів року стабільних тренувань і правильного харчування забрати природнім способом без всяких операцій";

"Така мила";

"Дуже приємна і добра дівчина!! Хай щастить їй".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

20-річна українка з сумкою за $2000 від колишнього розірвала інтернет.

Блогер зняв чергове вуличне інтерв’ю, героїнею якого стала 25-річна дівчина. Вона відверто розповіла про коштовні подарунки від чоловіків і суму, необхідну їй для комфортного життя.

Крім того, у його відео дівчина без освіти та роботи показала образ за 17 тисяч грн.