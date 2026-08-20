"Для самозащиты": Ирина Билык поразила новым фото и удивила вопросом
Украинская певица Ирина Билык заинтриговала поклонников ярким портретным снимком в чёрных кожаных перчатках с длинными когтями.
Под постом в Instagram (@bilyk_iryna) артистка задала подписчикам неожиданный вопрос о том, какое оружие они хотели бы иметь дома для самозащиты, и предложила угадать, что выбрала она сама.
"Какое оружие вы хотели бы иметь дома для самозащиты? Угадайте, какое у меня?" — написала артистка.
Подписчики сразу же включились в игру и засыпали звезду самыми разными ответами — от кулинарно-бытовых вариантов до философских:
- "У меня есть сковорода и скалка";
- "Ножи всегда есть";
- "У меня есть нунчаки и самурайский меч";
- "Чихуахуа XXL и два ротвейлера";
- "Мое оружие — это искренность и доброта";
- "Любовь".
Фотографией звезды восхитились и коллеги — в частности, певица и радиоведущая Анна Буткевич сравнила Ирину с "черной пантерой, вышедшей на охоту". Сама же певица пока держит интригу и не раскрыла, какому именно виду оружия отдает предпочтение для собственной безопасности.
Напомним, что Фокус ранее писал, что:
- Ирина Билык показала младшего сына: на кого он похож.
- Певица заговорила о правде и вызвала бурную реакцию в сети.
Кроме того, известная украинская певица поделилась с поклонниками откровенными размышлениями об общественном давлении на женщин и бесконечном списке их "обязанностей".