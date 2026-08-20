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"Для самозащиты": Ирина Билык поразила новым фото и удивила вопросом

Ирина Билык задала аудитории вопрос об оружии
Певица Ирина Билык | Фото: Instagram

Украинская певица Ирина Билык заинтриговала поклонников ярким портретным снимком в чёрных кожаных перчатках с длинными когтями.

Под постом в Instagram (@bilyk_iryna) артистка задала подписчикам неожиданный вопрос о том, какое оружие они хотели бы иметь дома для самозащиты, и предложила угадать, что выбрала она сама.

Ирина Билык спросила, какое оружие хранят дома подписчики
Ирина Билык поразила фотографией
Фото: Instagram

"Какое оружие вы хотели бы иметь дома для самозащиты? Угадайте, какое у меня?" — написала артистка.

Подписчики сразу же включились в игру и засыпали звезду самыми разными ответами — от кулинарно-бытовых вариантов до философских:

  • "У меня есть сковорода и скалка";
  • "Ножи всегда есть";
  • "У меня есть нунчаки и самурайский меч";
  • "Чихуахуа XXL и два ротвейлера";
  • "Мое оружие — это искренность и доброта";
  • "Любовь".

Фотографией звезды восхитились и коллеги — в частности, певица и радиоведущая Анна Буткевич сравнила Ирину с "черной пантерой, вышедшей на охоту". Сама же певица пока держит интригу и не раскрыла, какому именно виду оружия отдает предпочтение для собственной безопасности.

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Напомним, что Фокус ранее писал, что:

Кроме того, известная украинская певица поделилась с поклонниками откровенными размышлениями об общественном давлении на женщин и бесконечном списке их "обязанностей".