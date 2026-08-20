"Для самозахисту": Ірина Білик вразила новим фото та здивувала запитанням

Українська співачка Ірина Білик заінтригувала шанувальників яскравим портретним знімком у чорних шкіряних рукавичках із довгими пазурами.

Під дописом в Instagram (@bilyk_iryna) артистка поставила підписникам несподіване запитання про те, яку зброю вони хотіли б мати вдома для самозахисту, і запропонувала здогадатися, що обрала вона сама.

Ірина Білик вразила фото Фото: Instagram

"Який вид зброї вдома ви хотіли б мати для самозахисту? Вгадайте, яка в мене?" — написала артистка.

Фоловери одразу включилися в гру та засипали зірку різноманітними відповідями — від кулінарно-побутових варіантів до філософських:

"В мене сковорідка і качалка";

"Ножі завжди є";

"В мене є нунчаки і самурайський меч";

"Чихуахуа XXL і два ротвейлера";

"Моя зброя — це щирість і доброта";

"Любов".

Знімком зірки захопилися й колеги — зокрема, співачка та радіоведуча Анна Буткевич порівняла Ірину з "чорною пантерою, яка вийшла на полювання". Сама ж співачка поки тримає інтригу та не розкрила, якому саме виду зброї віддає перевагу для власної безпеки.

Відео дня

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того. відома українська співачка поділилася з шанувальниками відвертими роздумами про суспільний тиск на жінок та нескінченний список їхніх "обов'язків".