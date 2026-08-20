"Для самозахисту": Ірина Білик вразила новим фото та здивувала запитанням
Українська співачка Ірина Білик заінтригувала шанувальників яскравим портретним знімком у чорних шкіряних рукавичках із довгими пазурами.
Під дописом в Instagram (@bilyk_iryna) артистка поставила підписникам несподіване запитання про те, яку зброю вони хотіли б мати вдома для самозахисту, і запропонувала здогадатися, що обрала вона сама.
"Який вид зброї вдома ви хотіли б мати для самозахисту? Вгадайте, яка в мене?" — написала артистка.
Фоловери одразу включилися в гру та засипали зірку різноманітними відповідями — від кулінарно-побутових варіантів до філософських:
- "В мене сковорідка і качалка";
- "Ножі завжди є";
- "В мене є нунчаки і самурайський меч";
- "Чихуахуа XXL і два ротвейлера";
- "Моя зброя — це щирість і доброта";
- "Любов".
Знімком зірки захопилися й колеги — зокрема, співачка та радіоведуча Анна Буткевич порівняла Ірину з "чорною пантерою, яка вийшла на полювання". Сама ж співачка поки тримає інтригу та не розкрила, якому саме виду зброї віддає перевагу для власної безпеки.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Ірина Білик показала меншого сина: на кого він схожий.
- Співачка заговорила про правду та викликала бурхливу реакцію мережі.
Крім того. відома українська співачка поділилася з шанувальниками відвертими роздумами про суспільний тиск на жінок та нескінченний список їхніх "обов'язків".