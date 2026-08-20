Наталья Холоденко ищет мужа для блогера Игоря Синяка (фото)
Известная украинская психолог и телеведущая Наталья Холоденко приняла участие в шоу "Сердце ангела", в котором блогер Игорь Синяк ищет себе мужа.
Блогерша стала экспертом в романтическом реалити-шоу. В нём бьюти-блогер украинского происхождения Игорь Синяк ищет свою вторую половинку, а помогает ему в этом немецкий блогер русского происхождения Сергей Григорьев-Апполонов (Grey Wiese).
Холоденко ищет мужа Синяку
Шоу проводится на русском языке. Однако, по словам Натальи Холоденко, 70 % анкет кандидатов поступили от украинцев.
"Началось "шоу" по поиску мужа для Игоря Синяка. "Психолог" проекта — Наталья Холоденко. Там всё прекрасно. И выбор кандидатов по фото, и красивый русский язык у Натальи. У меня вопрос только один — зачем было так долго рассказывать "о случайных встречах в Монако и не только"?" — написала пользовательница Threads под ником oksana_m.
Ранее психолог опубликовала отрывок из влога блогеров, на котором они купались в одном море в Монако.
"Как говорил мой отец: "Лучше выпей с нами, чем за гаражами". Мне прислали фрагмент видео, где я купаюсь в одном море с Игорем и Сергеем. Так что лучше вы узнаете об этом от меня. На самом деле я не слышала, что там обо мне говорят. Вижу — съемка идет, а я человек не то что скромный, а раминобоязненный. Не хочу потом извиняться", — иронично написала Наталья.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Блогер из Украины Игорь Синяк внезапно заговорил на украинском языке на фоне обстрелов Москвы и других городов РФ.
- Наталья Холоденко рассказала об эмоциональной ссоре с певицей Олей Поляковой во время музыкального фестиваля в Юрмале.
Кроме того, Холоденко оказалась в центре скандала после посещения фестиваля Лаймы Вайкуле.