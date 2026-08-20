Наталія Холоденко шукає чоловіка для блогера Ігоря Синяка (фото)

Відома українська психологиня та ведуча Наталія Холоденко знялася в шоу "Серце ангела", у якому блогер Ігор Синяк шукає собі чоловіка.

Блогерка стала експерткою в романтичному реаліті-шоу. У ньому б’юті-блогер українського походження Ігор Синяк шукає свою другу половинку, а допомагає йому в цьому німецький блогер російського походження Сергій Григор’єв-Апполонов (Grey Wiese).

Холоденко шукає чоловіка Синяку

Шоу російськомовне. Але 70% анкет кандидатів, за словами Наталії Холоденко, надійшли від українців.

"Стартувало "шоу" пошуку чоловіка для Ігоря Синяка. "Психолог" проєкту — Наталія Холоденко. Там прекрасно все. І вибір кандидатів по фото, і гарна російська мова пані Наталії. У мене питання тільки одне — навіщо було так довго розповідати "про випадкові зустрічі у Монако і не тільки"?" — написала користувачка Threads під ніком oksana_m.

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Холоденко шукає чоловіка Синяку Фото: YouTube

Раніше психологиня опублікувала уривок з влогу блогерів, на якому вони плавали в одному морі в Монако.

"Як казав мій батько: "Краще випий із нами, ніж за гаражами". Мені надіслали фрагмент відео, де я купаюся в одному морі з Ігорем та Сергієм. "Тож краще ви дізнаєтеся про це від мене. Насправді я не чула, що там про мене говорять. Бачу — зйомка йде, а я людина не те що скромна, а рамінобоязнена. Не хочу потім вибачатися", — іронічно написала Наталія.

Холоденко в Монако

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Блогер родом з України Ігор Синяк раптом заговорив українською на фоні обстрілів Москви та інших міст РФ.

Наталія Холоденко розповіла про емоційну сварку зі співачкою Олею Поляковою під час музичного фестивалю в Юрмалі.

Крім того, Холоденко опинилася в центрі скандалу після відвідин фестивалю Лайми Вайкуле.