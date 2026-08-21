Куда исчез Олег Ляшко: в сеть попали фото, на которых его не узнать

В украинском сегменте социальных сетей разгорелась очередная дискуссия вокруг фигуры бывшего народного депутата и лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко. Поводом для дискуссии стало сообщение в сети Threads, где были опубликованы фотографии политика в военной форме с собаками и задан вопрос аудитории, хотели бы они видеть его на посту президента.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, бывший политик запечатлён в военной форме камуфляжной расцветки. У него короткая стрижка с заметной сединой, он выглядит сдержанно и подтянуто. На фотографиях экс-политик запечатлён в полевых условиях и в помещениях подразделения, где он заботится о четвероногих — подкармливает раненых и бездомных собак.

Олега Ляшко предлагают на пост президента Фото: Threads

Реакции людей

"Я хочу напомнить вам, что только в 2017 году Олег Ляшко трижды выигрывал в лотерее. На общую сумму 570+ тыс. грн. Выигрыш в лотерее — это популярный способ отмыть чёрные наличные, для тех, кто не в курсе. Поэтому не поддавайтесь очарованию. Если он сейчас хороший командир, то пусть так и остаётся. Политик он так себе, с очень сомнительной историей";

"Полякова, Федоров, Залужный, Ляшко. Предвыборная кампания принимает такой оборот, что я уже начинаю выглядеть самым адекватным вариантом. Голосуйте за меня, если вам уже всё равно";

"Эх, дед украинского популизма. Думаю, если бы ему дали власть, он бы показал, как устраивать настоящее шапито, а не всю эту заезженную анархокапиталистическую ерунду. Спасибо, не надо";

"Еще с тех пор не нравился. Респект господину за защиту, но нет";

"Да хватит уже всех в президенты выдвигать, боже мой, люди, отстаньте и делайте свою работу".

Відео дня

Кто такой Олег Ляшко

Олег Ляшко — бывший народный депутат нескольких созывов и кандидат в президенты Украины на выборах 2014 и 2019 годов. За время своей длительной публичной карьеры он запомнился эпатажным политическим стилем, яркими перформансами и многочисленными громкими скандалами и столкновениями с оппонентами.

Олег Ляшко, когда был народным депутатом, попадал в многочисленные скандалы Фото: из открытых источников

Ляшко поступил на службу в Вооруженные Силы Украины осенью 2022 года, пройдя путь от рядового солдата до офицера. Осенью 2024 года в звании лейтенанта он возглавил батальон беспилотных систем 63-й отдельной механизированной бригады, а позже был назначен командиром 432-го отдельного полка беспилотных систем в составе 11-го армейского корпуса ОК "Восток".

Олег Ляшко вступил в ряды ВСУ Фото: Facebook

В начале 2026 года за успешную работу подразделения в сфере применения БПЛА на фронте его наградили орденом "За заслуги".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Оля Полякова подчеркнула, что не собирается идти в политику, как предположили некоторые украинцы после её скандального разговора с ведущей Раминой Эсхакзай.

Посол Украины в Великобритании и генерал Валерий Залужный объяснил свою позицию относительно озвученной им перспективы вступления Украины в НАТО. На днях он говорил о том, что не считает такой сценарий реалистичным.

Кроме того, Фокус выяснил, действительно ли в Украине появляется новый оппонент президента и к чему может привести борьба за выборы ещё до окончания войны.