Куди зник Олег Ляшко: у мережу попали фото, на яких його не впізнати

В українському сегменті соцмереж розгорілося чергове обговорення довкола постаті колишнього народного депутата та лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка. Приводом для дискусії став допис у мережі Threads, де опублікували світлини політика у військовій формі з собаками та запитали аудиторію, чи хотіли б вони бачити його на посаді президента.

На оприлюднених у соцмережах кадрах колишній політик постає у військовій формі камуфляжного забарвлення. Він має коротку стрижку з помітною сивиною, виглядає стримано та підтягнуто. На фотографіях експолітик зафіксований у польових умовах та в приміщеннях підрозділу, де опікується чотирилапими — підгодовує поранених та безпритульних собак.

Олега Ляшка пропонують на пост президента Фото: Threads

Реакції людей

"Я хочу вам нагадати, що тільки в 2017 році Олег Ляшко тричі вигравав в лотереї. На загальну суму 570+ тис. грн. Виграш в лотереї — це популярний спосіб відбілити чорний нал, хто не в курсі. Тому не очаровуйтесь. Якщо він зараз хороший командир, то хай так і залишається. Політик він так собі, з дуже сумнівною історією";

"Полякова, Федоров, Залужний, Ляшко. Виборча кампанія набуває такого розвитку, що я вже починаю виглядати найбільш адекватним варіантом. Голосуйте за мене, якщо вам уже байдуже";

"Ех, дід українсього популізму. Думаю, якби йому дали владу, він би показав, як справжнє шапіто влаштовувати, а не оце все заїжджене анархокапіталістичне. Дякую, не треба";

"Ще з того часу не подобався. Респект пану за захист, але ні";

"Та досить совати всіх в президенти, господи, люди, відчепіться, і робіть свою роботу".

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Хто такий Олег Ляшко

Олег Ляшко є колишнім народним депутатом кількох скликань та кандидатом у президенти України на виборах 2014 та 2019 років. За час своєї тривалої публічної кар'єри він запам'ятався епатажним політичним стилем, яскравими перформансами та численними гучними скандалами й сутичками з оппонентами.

Олег Ляшко, коли був нардепом, втрапляв у численні скандали Фото: з відкритих джерел

Ляшко вступив до лав Збройних Сил України восени 2022 року, пройшовши шлях від рядового солдата до офіцера. Восени 2024 року в званні лейтенанта він очолив батальйон безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади, а пізніше був призначений командиром 432-го окремого полку безпілотних систем у складі 11-го армійського корпусу ОК "Схід".

Олег Ляшко вступив до лав ЗСУ Фото: Facebook

На початку 2026 року за успішну роботу підрозділу у сфері застосування БпЛА на фронті його відзначили орденом "За заслуги".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Оля Полякова наголосила, що не збирається йти у політику, як припустили деякі українці після її скандальної розмови з ведучою Раміною Есхакзай.

Посол України у Великій Британії та генерал Валерій Залужний пояснив свою позицію щодо озвученої ним перспективи про вступ України в НАТО. Днями він казав про те, що не вважає реалістичним такий сценарій.

Крім того, Фокус з'ясував, чи справді в Україні з'являється новий опонент президента і до чого може призвести боротьба за вибори ще до завершення війни.