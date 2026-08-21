Как сейчас выглядит могила Кузьмы Скрябина и где он похоронен (фото)

Легендарный украинский музыкант, лидер группы "Скрябин" Андрей Кузьменко похоронен в семейном склепе Кузьменко на кладбище в поселке Брюховичи, недалеко от Львова. Его могила остается местом постоянного паломничества поклонников, а недавно её посетили иностранные исполнители Янко и Николас, чтобы почтить память артиста.

Место упокоения певца представляет собой семейный склеп, облицованный тёмно-серым гранитом, где также установлена мемориальная доска с изображением Андрея. Возле гробницы развеваются украинские флаги, а площадка рядом усыпана свежими цветами, лампадками и памятными вещами от поклонников.

Так выглядит могила Кузьмы Фото: Facebook

На днях склеп посетили латиноамериканские музыканты Янко и Николас. Они исполнили композицию "Старые фотографии" под аккустическую гитару прямо у могилы Кузьмы, отдав дань уважения творческому наследию украинского артиста.

Андрей Кузьменко погиб в ДТП

2 февраля 2015 года Андрей Кузьменко погиб в автокатастрофе недалеко от села Лозуватка Криворожского района Днепропетровской области. Возвращаясь с концерта в Кривом Роге за рулем внедорожника, певец столкнулся с молоковозом. От полученных травм Кузьма скончался на месте в возрасте 46 лет.

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Его внезапная смерть стала настоящим шоком для всей страны и миллионов поклонников, а на прощании с артистом во Львове собрались тысячи людей, пришедших отдать дань уважения легенде украинской сцены.

Так выглядит склеп семьи Кузьменко Фото: Википедия

Напомним, ранее Фокус писал :

Кроме того, дочь Кузьменко показала трогательную архивную фотографию с отцом.