Як зараз виглядає могила Кузьми Скрябіна й де він похований (фото)

Легендарний український музикант, лідер гурту "Скрябін" Андрій Кузьменко похований у родинному склепі Кузьменків на цвинтарі в селищі Брюховичі, що поблизу Львова. Його могила залишається місцем постійного паломництва шанувальників, а нещодавно її відвідали іноземні виконавці Янко та Ніколас, щоб ушанувати пам’ять артиста.

Місце спочинку співака є родинним склепом, облицьованим темно-сірим гранітом, де також встановлено меморіальну дошку з зображенням Андрія. Біля гробівця майорять українські прапори, а майданчик поруч усіяний свіжими квітами, лампадками та пам’ятними речами від прихильників.

Так виглядає могила Кузьми Фото: Facebook

Днями до склепу завітали латиноамериканські музиканти Янко та Ніколас. Вони виконали композицію "Старі фотографії" під акустичну гітару безпосередньо біля могили Кузьми, висловивши шану творчому спадку українського артиста.

Андрій Кузьменко загинув у ДТП

2 лютого 2015 року Андрій Кузьменко загинув у автокатастрофі поблизу села Лозуватка Криворізького району Дніпропетровської області. Повертаючись із концерту в Кривому Розі за кермом позашляховика, співак зіткнувся з молоковозом. Від отриманих травм Кузьма загинув на місці у віці 46 років.

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Його раптова смерть стала справжнім шоком для усієї країни та мільйонів фанатів, а прощання з артистом у Львові зібрало тисячі людей, які прийшли віддати шану легенді української сцени.

Так виглядає склеп родини Кузьменків Фото: Вікіпедія

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Крім того, донька Кузьменка показала зворушливе архівне фото з батьком.