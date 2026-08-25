"Стыдно": супруг Ольги Сумской вспомнил кризисы в браке (фото)

Украинский актер и телеведущий Виталий Борисюк вспомнил кризис в браке с Ольгой Сумской, с которой он женат более 30 лет.

Любимый народной артистки дал редкий комментарий об их отношениях, открыв занавес над негативными моментами, в комментарии программе "Тур звездами".

Муж Ольги Сумской о кризисах в браке

"В любой семье, в любых отношениях есть такие периоды, за которые стыдно и которые, если бы вернуть время вспять, ты не делал бы этого. Но это все опыт", — признался Виталий.

Оказалось, что пара могла разойтись на фоне недоразумений, но смогла сохранить свою любовь, несмотря ни на что.

"Какие-то там были негативные моменты. Мы могли бы разойтись. Это бывает в каждой семье, в каждых отношениях. Но мы вместе, мы это преодолели, и от того, что наша любовь, наша любовь, наши отношения стали еще крепче. И это прекрасно", — говорит Борисюк.

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Избранник Ольги Сумской называет их брак особым подарком от Бога.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк с дочерью Фото: olgasumska

Секрет любви

"Это сверху все. Это Бог подарил такое счастье. Поэтому мы больше уже 35 лет вместе. Если оно внутри в сердце, то оно есть с обеих сторон. И всегда надо это поддерживать", — уверен актер.

Впрочем, Виталий не разделяет мнение, что любовь – это работа. По его словам, когда чувства есть, они никуда не деваются, их нужно беречь и чествовать.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк Фото: olgasumska

Отметим, что ранее Ольга Сумская была замужем за Евгением Паперным, от которого родила дочь Антонину, которая сейчас живет в Москве.

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