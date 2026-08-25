"Стыдно": супруг Ольги Сумской вспомнил кризисы в браке (фото)
Украинский актер и телеведущий Виталий Борисюк вспомнил кризис в браке с Ольгой Сумской, с которой он женат более 30 лет.
Любимый народной артистки дал редкий комментарий об их отношениях, открыв занавес над негативными моментами, в комментарии программе "Тур звездами".
Муж Ольги Сумской о кризисах в браке
"В любой семье, в любых отношениях есть такие периоды, за которые стыдно и которые, если бы вернуть время вспять, ты не делал бы этого. Но это все опыт", — признался Виталий.
Оказалось, что пара могла разойтись на фоне недоразумений, но смогла сохранить свою любовь, несмотря ни на что.
"Какие-то там были негативные моменты. Мы могли бы разойтись. Это бывает в каждой семье, в каждых отношениях. Но мы вместе, мы это преодолели, и от того, что наша любовь, наша любовь, наши отношения стали еще крепче. И это прекрасно", — говорит Борисюк.
Избранник Ольги Сумской называет их брак особым подарком от Бога.
Секрет любви
"Это сверху все. Это Бог подарил такое счастье. Поэтому мы больше уже 35 лет вместе. Если оно внутри в сердце, то оно есть с обеих сторон. И всегда надо это поддерживать", — уверен актер.
Впрочем, Виталий не разделяет мнение, что любовь – это работа. По его словам, когда чувства есть, они никуда не деваются, их нужно беречь и чествовать.
Отметим, что ранее Ольга Сумская была замужем за Евгением Паперным, от которого родила дочь Антонину, которая сейчас живет в Москве.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Ольга Сумская показала утренние фото без макияжа и фильтров.
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Кроме того, актриса честно высказалась о жившей в РФ старшей дочери Антонине Паперной.