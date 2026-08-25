"Соромно": чоловік Ольги Сумської пригадав кризи у шлюбі (фото)

Український актор та телеведучий Віталій Борисюк пригадав кризу у шлюбі з Ольгою Сумською, з якою він одружений понад 30 років.

Коханий народної артистки дав рідкісний коментар про їхні стосунки, привідкривши завісу над негативними моментами, у коментарі програмі "Тур зірками".

Чоловік Ольги Сумської про кризи у шлюбі

"У будь-якій родині, в будь-яких відносинах є такі періоди, за які соромно і які, якби повернути час назад, ти б не робив цього. Але це все досвід", — зізнався Віталій.

Виявилося, що пара могла розійтися на фоні непорозумінь, але змогла зберегти своє кохання, попри все.

"Якісь там були негативні моменти. Ми могли б розійтися. Це буває в кожній родині, в кожних відносинах. Але ми разом, ми це здолали, і від того, що наше кохання, наша любов, наші відносини стали ще міцнішими. І це прекрасно", — каже Борисюк.

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Обранець Ольги Сумської називає їхній шлюб особливим подарунком від Бога.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк з дочкою Фото: olgasumska

Секрет кохання

"Це зверху все. Це Бог подарував таке щастя. Тому ми більше вже 35 років разом. Якщо воно є всередині в серці, то воно є з обох сторін. І завжди треба це підтримувати", — впевнений актор.

Втім, Віталій не поділяє думки, що кохання — це робота. За його словами, коли почуття є, вони нікуди не діваються, їх треба берегти і вшановувати.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк Фото: olgasumska

Зазначимо, що раніше Ольга Сумська була одружена з Євгеном Паперним, від якого народила дочку Антоніну, яка наразі живе в Москві.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

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Крім того, акторка чесно висловилась про старшу доньку Антоніну Паперну, яка живе в РФ.