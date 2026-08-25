"Соромно": чоловік Ольги Сумської пригадав кризи у шлюбі (фото)
Український актор та телеведучий Віталій Борисюк пригадав кризу у шлюбі з Ольгою Сумською, з якою він одружений понад 30 років.
Коханий народної артистки дав рідкісний коментар про їхні стосунки, привідкривши завісу над негативними моментами, у коментарі програмі "Тур зірками".
Чоловік Ольги Сумської про кризи у шлюбі
"У будь-якій родині, в будь-яких відносинах є такі періоди, за які соромно і які, якби повернути час назад, ти б не робив цього. Але це все досвід", — зізнався Віталій.
Виявилося, що пара могла розійтися на фоні непорозумінь, але змогла зберегти своє кохання, попри все.
"Якісь там були негативні моменти. Ми могли б розійтися. Це буває в кожній родині, в кожних відносинах. Але ми разом, ми це здолали, і від того, що наше кохання, наша любов, наші відносини стали ще міцнішими. І це прекрасно", — каже Борисюк.
Обранець Ольги Сумської називає їхній шлюб особливим подарунком від Бога.
Секрет кохання
"Це зверху все. Це Бог подарував таке щастя. Тому ми більше вже 35 років разом. Якщо воно є всередині в серці, то воно є з обох сторін. І завжди треба це підтримувати", — впевнений актор.
Втім, Віталій не поділяє думки, що кохання — це робота. За його словами, коли почуття є, вони нікуди не діваються, їх треба берегти і вшановувати.
Зазначимо, що раніше Ольга Сумська була одружена з Євгеном Паперним, від якого народила дочку Антоніну, яка наразі живе в Москві.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Ольга Сумська показала ранкові фото без макіяжу та фільтрів.
- Зірка "Роксолани" поділилася кадрами з літньої відпустки в Туреччині.
Крім того, акторка чесно висловилась про старшу доньку Антоніну Паперну, яка живе в РФ.